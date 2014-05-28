Південна залізниця назвала кількість доступних квитків до Криму

Південна залізниця (ПЗ) у період підвищеного попиту на пасажирські перевезення залізничним транспортом у літній сезон, зокрема, з 1 по 15 червня 2014 року, пропонує пасажирам більш як 83,5 тис. квитків на потяги у сполученні з окупованим Кримським півостровом, повідомили УНІАН у прес-службі дороги.

«З 1 по 15 червня 2014 пасажирам запропоновано 83,580 тис. місць на потяги формування Південної залізниці з вокзалу станції Харьків-Пасажирський у напрямку Криму і назад», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, Південна залізниця призначила три потяги в кримському напрямку з періодичністю курсування через день: № 55/56 Суми - Сімферополь (по парних числах) № 81/82 Харків - Сімферополь (по непарних) № 241/242 Харків - Євпаторія (по непарних).

Південна магістраль у середньому за добу пропонує пасажирам 908 квитків на потяг № 81/82 Харків – Сімферополь, 888 квитків на потяг № 56/55 Суми – Сімферополь, 990 квитків на потяг № 241/242 Харків – Євпаторія.

«Кількість запропонованих місць може коригуватися залежно від попиту пасажирів на зазначені потяги. Станом на 26 травня, на період відправлення з 1 по 15 червня наповненість потягів становить 3-13%. У графіці руху потягів на 2014 – 2015 роки передбачено курсування потягу № 81/82 Харків - Сімферополь через день по непарних числах. При збільшенні пасажиропотоку в даному напрямку буде розглянута можливість призначення потягу щодня», - підкреслюється в повідомленні.

Як зазначають у прес-службі, пасажири також зможуть добратися до Криму транзитними поїздами дальнього сполучення з Росії й Білорусі, зокрема, поїздами № 17/18Москва – Севастополь № 39/40Москва – Сімферополь № 67/68 Москва – Сімферополь № 97/98 Москва – Керч № 100/99 Мінськ – Сімферополь № 393/394 Полоцьк - Сімферополь.

«На транзитні потяги реалізація квитків здійснюватиметься переважно в день відправлення потягу із станції Харків – Пасажирський», - повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня "Укрзалізниця" відкрила попередній продаж квитків на 204 потяги, які курсуватимуть з моменту запровадження нового графіка руху потягів на 2014-2015 роки, - з 1 червня 2014 року, а 22 травня відкрила попередній продаж квитків до Криму, який раніше залишався закритим через неузгодженість ряду організаційних питань з Росією.

«Укрзалізниця» у березні-квітні 2014 року скоротила пасажироперевезення між материковою частиною України і окупованим Росією Кримом порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 40,7%– до 493,7 тис. пасажирів з 832,2 тис. осіб. За зазначений період «Укрзалізниця» запропонувала пасажирам 622 тис. квитків на потяги, що сполучають Крим з материковою Україною, проти більш як 1 млн. квитків за аналогічний період минулого року.

У зв'язку з істотним зниженням пасажиропотоку в кримському напрямку, потяг № 145/146 сполученням Київ - Сімферополь курсуватиме через день замість щоденного курсування, потяги № 85/86 Львів - Сімферополь і № 87/88 Ковель - Сімферополь об'єднані в двогруповий потяг № 86/88 сполученням Ковель - Львів - Сімферополь.