Поїзд Hyundai з червня повернеться на маршрут Київ - Запоріжжя

Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), яке є оператором швидкісних поїздів, планує 1 червня 2014 року випустити в рейс за маршрутом Київ - Запоріжжя - Київ ще один модернізований швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті+" виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem, потяги якої були зняті з експлуатації з 12 лютого у зв'язку з виявленням технічних несправностей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Згідно з повідомленням, з 1 червня потяг "Інтерсіті+" № 732/731 сполученням Київ - Запоріжжя відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 07:15 і прибуватиме в Запоріжжі о 14:13. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 15:52 і прибуватиме до столиці о 22:49.

«Потяги «Інтерсіті+», які будуть обслуговуватися рухомим складом виробництва компанії Hyundai Rotem, які будуть долати відстань в 657 км між Києвом і Запоріжжям лише за 6 годин і 58 хвилин», - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» 29 квітня після модернізації випустила в рейс за маршрутом Київ - Харків швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті+" - перший з 10 наявних поїздів, 6 травня - повернула ще один поїзд на маршрут Дарниця - Київ - Львів, 15 травня - поїзд Київ - Дніпропетровськ, 24 травня - другий склад поїзда за маршрутом Київ - Харків. Крім того, починаючи з 1 червня, «Укрзалізниця» продовжує маршрут швидкісного поїзда № 741/742 Київ - Львів до Трускавця.

Також Укрзалізниця» з 1 червня 2014 року змінить нумерацію швидкісних поїздів "Інтерсіті+", зокрема, нумерація всіх поїздів даної категорії буде починатися з цифри 7, друга цифра буде означати напрям: цифра 1 - донецький напрямок, 2 - харківський, 3 - дніпропетровський, 4 - львівський.

Довідка УНІАН. Швидкісні поїзди категорії «Інтерсіті+» почали курсувати в Україні з 27 травня 2012 року, зв'язавши Київ з Харковом і Львовом. На початку червня того ж року був запущений швидкісний потяг сполученням Київ - Донецьк. Маршрут Київ - Дніпропетровськ був введений в графік руху 11 листопада 2012 року, а з 26 травня 2013 року його продовжили до Запоріжжя. Тоді ж, за новим графіком руху на 2013-2014 роки, швидкісні поїзди з Дніпропетровська, Харкова та Донецька вирушили в Сімферополь.

Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), створена відповідно до наказу Міністерства інфраструктури від 22 лютого 2012 року.

УЗШК займається організацією експлуатації і технічного обслуговування швидкісного рухомого складу вітчизняних і зарубіжних виробників. На сьогоднішній день УЗШК оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem та двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda.

