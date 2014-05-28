Державіаслужба заборонила літати в Донецьк на невизначений час

Державна авіаційна служба України (Державіаслужба) продовжила на невизначений час обмеження на польоти до міжнародного аеропорту Донецька ім. Сергія Прокоф’єва, упроваджені 26 травня через погрози терористів і проведення на території аеропорту антитерористичної операції.

Як повідомив УНІАН голова Державіаслужби Денис Антонюк, зараз, коли аеропорт перейшов під контроль сил АТО, фахівці оглядають аеронавігаційну інфраструктуру аеровокзалу.

«Наразі немає остаточної ясності. Фахівці ще не оглянули там все, смуги, направляючі. Потрібно упевнитися, що там все гаразд», - повідомив Антонюк, додавши, що співробітники аеропорту евакуйовані, «оскільки ситуація залишається небезпечною».

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Як повідомляв УНІАН, вночі 26 травня на територію Донецького аеропорту увірвалися озброєні представники Донецької народної республіки з вимогою вивести українських військових з території аеропорту. Вранці 26 травня в аеропорту почалася антитерористична операція. З 7-ї години ранку 26 травня аеропорт призупинив роботу. Державна авіаційна служба України видала NOTAM, за яким польоти до Донецька були заборонені до 20:00 27 травня.

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Найбільший в Україні авіаперевізник авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» скасувала рейси до Донецька і з Донецька на 26, 27 і 28 травня. Крім того, продаж квитків на рейс Донецьк-Кутаїсі також припинила інша авіакомпанія – лоукост "Візз Ейр Україна".

