Донецька залізниця підготувала до літа 514 пасажирських вагонів

Донецька залізниця (ДЗ) у рамках підготовки пасажирського господарства до роботи в літній період підготувала 514 пасажирських вагонів, з них 203 - обладнані системами кондиціювання повітря, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, на літній сезон ДЗ сформувала 13 пар пасажирських поїздів у далекому сполученні.

«Усі пасажирські вагони укомплектовані переносними і стаціонарними радіостанціями, медичними аптечками, м'яким зйомним інвентарем. До літніх перевезень додатково придбано 16 380 комплектів постільної білизни для плацкартних і купейних вагонів», - йдеться у повідомленні.

У період підвищеного попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом Донецька залізниця планує додатково прийняти на роботу в бригадах поїздів 350 чоловік, з них 320 провідників і 30 слюсарів у пасажирські депо. Зокрема, з них 196 студентів профільних вузів (181 провідник і 15 слюсарів).

«На Донецькій залізниці обслуговування пасажирів здійснюють 194 каси, з них 158 - у далекому сполученні. Система продажу проїзних документів повністю автоматизована. До літа додатково підготовлено до відкриття 10 квиткових кас, які почнуть роботу за необхідності, зокрема у разі збільшення пасажиропотоку», - резюмували в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), в рамках підготовки пасажирського господарства до роботи в літній період планує підготувати 4 403 пасажирських вагони. Станом на початок травня, залізниці вже відремонтували 2 350 пасажирських вагонів.

За даними "Укрзалізниці", з усього пасажирського вагонного парку лише 1 636 вагонів (35%) обладнані системою кондиціювання повітря.

Щорічно парк пасажирських вагонів зменшується в середньому на 200 одиниць (фізичне зношення).

Довідка УНІАН. Донецька магістраль є складовою частиною "Укрзалізниці", обслуговує території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% від загальної довжини залізниць України).