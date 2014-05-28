Контакт-центр УЗ з організації вантажоперевезень надав послуги близько 3 тис. клієнтів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з посиланням на начальника головного комерційного управління відомства Юрія Меркулова.

«За 4 місяці роботи центру, з 20 січня 2014 року від користувачів послуг залізничного транспорту в контакт-центр надійшло близько 2900 звернень в телефонному режимі та електронною поштою», - йдеться в повідомленні.

Крім того, «Укрзалізниця» продовжує розвивати систему електронного документообігу для прискорення темпів доставки вантажів. Як зазначив Меркулов, в рамках проекту «Єдине вікно - локальне рішення» Укрзалізниця» і Адміністрація морських портів України опрацьовують технологію інформаційного взаємодії для об'єднання двох автоматизованих систем залізничного і морського транспорту.

«Це дасть можливість оформити перевезення в електронному вигляді, користуючись даними, які вже є в інформаційну систему портового співтовариства. Впровадження технології дозволить на принципово новому рівні почати взаємодію між портом і вантажовласником, контролюючими органами та залізницею», - цитує прес-служба Меркулова.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» 20 січня 2014 року відкрила контакт-центр з організації вантажоперевезень на базі свого структурного підрозділу ДП «Український транспортно-логістичний центр», який удосконалює процес надання транспортних послуг для клієнтів.

УТЛЦ в січні-березні 2014 року скоротив перевезення вантажів у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року на 7% - до 29,45 млн тонн з 31,65 млн тонн.

Контакт-центр з організації вантажних перевезень з початку його відкриття 20 січня і станом на 1 квітня 2014 року надав послуги понад 2 тис. клієнтів, зокрема, майже 2 тис. телефонних дзвінків і 50 письмових звернень.

«Укрзалізниця» розробляє нову систему контролю якості надаваних нею послуг з організації процесу перевезень вантажів залізничним транспортом, зокрема, розробка нової системи контролю якості таких послуг буде реалізована або за допомогою контакт-центру «Укрзалізниці», або через офіційний веб-сайт відомства або через автоматизовану систему «Клієнт УЗ».

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Український транспортно-логістичний центр» - структурний підрозділ «Укрзалізниці», робота якого спрямована на оптимізацію вантажних перевезень в Україні, централізоване управління вагонами всіх державних вагонних компаній, удосконалення системи надання транспортних послуг, підвищення їх якості, а також залучення додаткових вантажопотоків.

