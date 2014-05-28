Кільцеві дороги навколо Києва та Одеси можуть побудувати на умовах концесії

Кільцеві дороги навколо Києва й Одеси можуть бути побудовані на умовах концесії, повідомив голова Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") Олександр Малін у ході міжнародного транспортного тижня в Одесі.

За його словами, на сьогоднішній день лише кільцеві дороги навколо Києва й Одеси, а також ділянка Одеса - Монаші мають серйозні транспортні потоки, і можуть претендувати на концесійне будівництво та експлуатацію.

Разом із тим, голова "Укравтодору" зазначив, що шість раніше підготовлених проектів будівництва доріг на умовах концесії не можуть бути реалізовані, оскільки не відповідають критеріям математичної моделі концесії й мають недостатній автомобільний потік.

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"Із 6 підготовлених раніше проектів жоден не підходить під математичну модель концесії. Найбільш перспективною з них є ділянка Львів - Краковець. Щоб продемонструвати це, ми оголосимо концесійний конкурс на цю ділянку, й відсутність заявок буде показником того, що концесія є інструментом, який передбачає, перш за все, окупність», - цитує прес-служба Маліна.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури розраховує залучити 13 млрд грн інвестицій у концесійний проект дороги Краковець – Львів - Рівне.

У вересні 2013 року Кабінет міністрів України дозволив будівництво трьох автомагістралей на умовах концесії, що передбачало в подальшому встановлення плати за проїзд по них.