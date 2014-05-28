«Укрзалізниця» знизила відрахування до бюджетів і цільових фондів на 6%

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в січні-квітні 2014 року скоротила відрахування до бюджетів всіх рівнів і державних цільових фондів порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 6,2% - до 3,77 млрд грн, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Зокрема, за зазначений період "Укрзалізниця" перерахувала до державного бюджету 946,1 млн. грн, до місцевих бюджетів – 792,9 млн. грн, до державних цільових фондів – 2,03 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» в січні-березні 2014 року перерахувала до бюджетів всіх рівнів і державних цільових фондів близько 3 млрд грн.

«Укрзалізниця» в 2013 році скоротила відрахування до бюджетів і державних цільових фондів порівняно з 2012 роком на 7,3% - до 12,7 млрд грн.

Згідно з дослідженням Міністерства доходів і зборів, «Укрзалізниця» за підсумками 2012 року увійшла до п'ятірки найбільших корпоративних платників податків в Україні.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган управління залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому і міждержавному сполученні, регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.