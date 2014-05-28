«Укрзалізниця» скоротить кількість поїздів у Крим і Росію

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з введенням нового графіку руху поїздів на 2014-2015 роки, який набуде чинності з 1 червня 2014 року, має намір скоротити кількість поїздів у напрямку анексованого Кримського півострова й Росії у зв'язку з падінням пасажиропотоку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Ігор Бреус.

Зокрема, в напрямку країн СНД у квітні-травні цього року пасажиропотік зменшився в середньому на 40%. У зв'язку з цим у діючому графіку «Укрзалізниця» вже скасувала поїзд №4/3 Київ – Москва, а в новому графіку скасує 9 пар поїздів у напрямку Росії, з них 3 пари поїздів формування «Укрзалізниці», 6 пар поїздів Російських залізниць. Також із 1 червня 5 пар поїздів курсуватимуть через день замість щоденного курсування: №90/89 Жмеринка – Москва, №78/77 Ковель – Москва, №6/5 Київ – Москва, №78/77 Маріуполь – Москва, №33/34 Москва – Одеса.

Крім того, в новому графіку «Укрзалізниця» передбачила курсування 48 пар поїздів у сполученні з Кримом. Із них 21 пара поїздів формування українських залізниць, 8 пар – Білоруських залізниць, 19 пар – Російських залізниць.

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«Порівняно з минулим графіком скасовано 54 пари поїздів до Криму, це формування «Укрзалізниці» - 32 пари, формування СНД – 22 пари у зв'язку з відсутністю пасажиропотоку й технічних можливостей у зв'язку з введенням контрольних операцій по станції Джанкой і по станції Мелітополь», - повідомив Бреус.

Крім того, за його словами, було ухвалено рішення скоротити кількість вагонів у поїздах у Кримському напрямку в середньому на 5 вагонів - до 13 вагонів.

Загалом у новому графіку «Укрзалізниця» передбачила курсування 246 пар пасажирських поїздів, що на 39 пар менше, ніж було передбачено в графіку руху на 2013-2014 роки. Зокрема, це 159 пар цілорічних поїздів (на 5 пар менше); 31 пара сезонних поїздів (на 56 пар менше), а також 56 пар поїздів за необхідності.

Також передбачено курсування 70 пар поїздів формування країн СНД, що на 23 пари менше показника минулого року, з них 27 пар цілорічних поїздів, 16 сезонних поїздів і 27 пар поїздів за вказівкою.