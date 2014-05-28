МАУ скасувала до 2 червня рейси між Києвом і Донецьком

Найбільший в Україні авіаперевізник авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» продовжила скасування рейсів між Києвом і Донецьком з 28 травня по 2 червня, йдеться на корпоративній сторінці авіакомпанії в соціальній мережі Facebook.

«Авіакомпанія МАУ інформує про те, що у зв'язку із закриттям міжнародного аеропорту Донецька ім. Сергія Прокоф‘єва, рейси МАУ PS045 Київ – Донецьк з 30 травня по 2 червня, S046 Донецьк – Київ з 30 травня по 2 червня, PS047 Київ – Донецьк з 28 травня по 2 червня, PS048 Донецьк – Київ з 29 по 2 червня 2014 року скасовані через незалежні від авіакомпанії причини», - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, в МАУ пообіцяли оперативно інформувати пасажирів у разі, якщо в розкладі рейсів відбуватимуться зміни.

Раніше авіакомпанія скасувала всі заплановані на 26-29 травня рейси в Донецьк і з Донецька.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 26 травня на територію Донецького аеропорту увірвалися озброєні представники так званої Донецької Народної Республіки з вимогою вивести українських військових з території аеропорту, після чого в аеропорту почалася антитерористична операція. З 7 ранку 26 травня аеропорт припинив роботу. Глава МВС України Арсен Аваков 27 травня заявив про повний контроль українськими силовиками аеропорту в Донецьку.

Державіаслужба продовжила обмеження на польоти в міжнародний аеропорт Донецька ім. Прокоф‘єва на невизначений час до стабілізації ситуації.