В Україні через анексію Криму з'являться 8 нових поїздів на інші курорти

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») у зв'язку з анексією Росією Криму, що призвела до падіння пасажиропотоку на півострів, планує призначити 8 нових поїздів на інші курорти країни з введенням нового графіку руху поїздів на 2014-2015 роки, який набуває чинності з 1 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Ігор Бреус.

Зокрема, це поїзди №246/245 Чернівці, Львів – Генічеськ, №256/255 Львів – Херсон, №282/281 Київ – Генічеськ, №287/288 Київ – Одеса, Ізмаїл, №298/297 Київ – Херсон, №452/451 Миколаїв – Донецьк (за потреби), №472/522-551/471 Дніпропетровськ, Кривий Ріг – Бердянськ, №901/902 Київ – Одеса, Ізмаїл (спеціальний поїзд за вказівкою).

Також, у новому графіку курсуватимуть нові безпересадочні вагони: №21,22 Луганськ – Львів, №20,21 Кривий Ріг – Луганськ, №24 Запоріжжя – Київ, №30 Львів – Варна, №2 Чернівці – Варна, №30 Львів - Будапешт.

Разом із тим, "Укрзалізниця" планує в новому графіку руху призначити поїзди №113/114 Харків - Івано-Франківськ і №115/116 Харків - Ужгород, які курсуватимуть через день, а на маршруті Мелітополь - Бердянськ-Запоріжжя-2 курсуватиме рейковий автобус №807/808. Також буде продовжено маршрут поїзда №42/41 Дніпропетровськ - Львів до Трускавця.

Також новий розклад передбачає цілорічне щоденне курсування двогрупних поїздів №90/144-143/89 Дніпропетровськ, Кривий Ріг – Сімферополь, вагони об'єднуватимуться на станції «Запоріжжя»; №20/92-91/19 Кременчук, Полтава, Харків - Москва, вагони об'єднуватимуться на станції "Харків".

За словами Бреуса, з 1 червня «Укрзалізниця» скоротить час проходження поїзда №117/118 Київ - ЧернІвцІ за рахунок зміни його маршруту замість поїзда Чернівці – Тернопіль - Хмельницький на маршрут, що проходить територією Молдови, Мамалига - Ларга - Хмельницький. Це дозволить скоротити час у дорозі поїзда до Чернівців на 1 годину 46 хвилин, у напрямку Києва - на 1 годину 35 хвилин, а також збільшити кількість вагонів у складі поїзда до 16.

Крім того, завдяки спрощенню процедури проходження митного й прикордонного оглядів у поїзді №86/85 Мінськ - Київ, із 1 червня на станції Київ-Пасажирський цей поїзд скоротить час у дорозі проходження до Мінська на 1 годину 32 хвилини, у напрямку Києва - на 1 годину 21 хвилину.

Згідно з прес-релізом «Укрзалізниці», в новому графіку руху поїздів відомство передбачило курсування 38 пар регіональних поїздів і 739 пар приміських поїздів.

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Згідно з повідомленням, найбільша кількість регіональних поїздів курсуватиме на Південно-Західній залізниці - 22 пари. На Південній і Львівській залізницях курсуватимуть по п'ять пар поїздів, на Донецькій і Одеській магістралях – по три пари.

Крім того, для здійснення перевезень у місцевому й приміському сполученнях буде задіяно 14 рейкових автобусів, 115 дизель-поїздів і 227 електропоїздів, зокрема для регіональних поїздів - 15 дизель-поїздів, 30 електропоїздів і чотири рейкові автобуси.

У новому графіку руху Придніпровська залізниця призначила поїзд №807/808 сполученням Запоріжжя-2 – Мелітополь - Бердянськ складом рейкового автобуса серії 620М виробництва польської PESA, а також скасувала регіональний поїзд №804/803 сполученням Дніпропетровськ - Харків у зв'язку з курсуванням поїздів категорії "Інтерсіті+".

У свою чергу, Південно-Західна магістраль призначила приміський поїзд №60816082 Київ-Біла Церква.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» в березні-квітні 2014 року скоротила пасажироперевезення між материковою частиною України й анексованим Росією Кримом порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 40,7% – до 493,7 тис. пасажирів.

У новому графіку руху поїздів на 2014-2015 роки «Укрзалізниця» скасує 9 пар поїздів у напрямку Росії, а також змінить періодичність курсування 5 пар поїздів.

Загалом в новому графіку «Укрзалізниця» передбачила курсування 246 пар пасажирських поїздів, що на 39 пар менше, ніж було передбачено в графіку руху на 2013-2014 роки. Зокрема, це 159 пар цілорічних поїздів (на 5 пар менше); 31 пара сезонних поїздів (на 56 пар менше), а також 56 пар поїздів за потреби.

Також передбачено курсування 70 пар поїздів формування країн СНД, що на 23 пари менше показника минулого року, з них 27 пар цілорічних поїздів, 16 сезонних поїздів і 27 пар поїздів за вказівкою.