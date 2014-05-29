«Укрзалізниця» з 1 червня вводить нову нумерацію денних поїздів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з введенням нового графіка руху поїздів на 2014-2015 роки, який набуде чинності з 1 червня 2014 року, змінить нумерацію внутрішньодержавних денних поїздів, зокрема, швидкісних електропоїздів і поїздів, сформованих з вагонів з місцями для сидіння з локомотивною тягою, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Зокрема, із введенням нового графіка руху на 2014/2015 роки, швидкісний поїзд №154/153 Київ - Донецьк курсуватиме під номером 712/711; швидкісний поїзд №152/151 Київ - Донецьк слідуватиме під номером 714/713; поїзд №150/149 Київ - Донецьк - під номером 716/715; швидкісний поїзд №156/155 Київ - Харків - під № 722/721; швидкісний поїзд №162/163 Київ - Харків - під №724/723; швидкісний поїзд №164/161 Київ - Харків - під №726/725; швидкісний поїзд №168/167 Київ - Запоріжжя - під №732/731; швидкісний поїзд №166/165 Київ - Дніпропетровськ - під №734/733; швидкісний поїзд №157/158 Дарниця, Київ - Львів - під № 741/742; швидкісний поїзд №169/170 Дарниця, Київ - Львів - під №743/744; поїзд №159/160 Київ - Тернопіль - під №749/750; поїзд №152/151 Дніпропетровськ - Сімферополь - під №752/751; поїзд №175/176 Харків - Сімферополь - під №753/754; поїзд №177/178 Донецьк - Сімферополь - під №755/756; поїзд №169/170 Донецьк - Дніпропетровськ - під №763/764; поїзд №173/174 Донецьк - Дніпропетровськ - під №765/766; поїзд №176/175 Хмельницький - Київ - під №768/767.

«Рішення про зміну нумерації поїздів прийнято на виконання пункту 13 протоколу 59-го засідання Ради залізничного транспорту держав - учасників Співдружності, яка відбулася 19-20 листопада 2013 року в Кишиневі», - підкреслили в прес-службі.

Крім того, з 1 червня поїзд №177/178 Київ - Кам'янець-Подільський курсуватиме під номером 769/770; поїзд №157/158 Жмеринка - Могилів-Подільський - під №757/758; поїзд №188/187 Хмельницький - Київ - під номером 772/771; поїзд №173/174 Київ - Кам'янець-Подільський - під №773/774; поїзд №189/190 Суми - Київ - під №775/776; поїзд №186/185 Київ - Шостка - під №778/777; поїзд №171/172 Суми - Київ - під №779/780; поїзд №180/179 Кременчук, Полтава - Київ - під №782/781; поїзд №184/183 Київ - Шостка - під №784/783; поїзд №167/168 Харків - Донецьк - під №785/786; поїзд №179/180 Харків - Луганськ - під № 787/788; поїзд №171/172 Харків - Донецьк - під №789/790; поїзд №173/174 Харків - Суми - під №791/792; поїзд №177/178 Харків - їм. Т. Шевченка - під №793/794; поїзд №159/160 Харків - Дніпропетровськ - під №795/796; поїзд №180/179 Одеса - Вінниця - під №798/797.

Крім того, «Укрзалізниця» з 1 червня введе нову нумерацію деяких сезонних поїздів, зокрема, поїзд №124/123 Одеса - Київ курсуватиме під номером 224/223; поїзд №420/419 Айвазовська - Луганськ - Феодосія - під №460/459; поїзд №428/427 Айвазовська - Ясинувата - Феодосія - під №468/467; поїзд №432/431 Одеса - Харків - під №472/471; поїзд №668/667 Чернівці - Ковель - під №568/567.

Як повідомляв УНІАН, Укрзалізниця» з 1 червня 2014 року змінить нумерацію швидкісних поїздів "Інтерсіті+", зокрема, нумерація всіх поїздів цієї категорії буде починатися з цифри 7, друга цифра буде означати напрям: цифра 1 - донецький напрямок, 2 - харківський, 3 - дніпропетровський, 4 - львівський.

У новому графіку «Укрзалізниця» передбачила курсування 246 пар пасажирських поїздів, що на 39 пар менше, ніж було передбачено у графіку руху на 2013-2014 роки. Зокрема, це 159 пар цілорічних поїздів (на 5 пар менше); 31 пара сезонних поїздів (на 56 пар менше), а також 56 пар поїздів при необхідності.

Також передбачено курсування 70 пар поїздів формування країн СНД, що на 23 пари менше показника минулого року, з них 27 пар цілорічних поїздів, 16 сезонних поїздів і 27 пар поїздів за вказівкою.

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