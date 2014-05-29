«Укрзалізниця» запускає рейковий автобус до курортів Приазов'я

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») із введенням нового графіка руху поїздів на 2014-2015 роки, який набуде чинності з 1 червня, запустить рейковий автобус для перевезення пасажирів до курортів Приазов'я, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«З 1 червня на маршруті Запоріжжя-2 - Бердянськ - Мелітополь і назад курсуватиме рейковий автобус. Для перевезення пасажирів до місць курортного відпочинку на Азовському узбережжі Придніпровська залізниця призначила курсування регіонального поїзда підвищеної комфортності № 808/807 Запоріжжя-2 - Бердянськ - Мелітополь», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, рейковий автобус відправлятиметься з 1 червня із Запоріжжя-2 щонеділі, щовівторка і щоп'ятниці о 07:40, прибувати до Бердянська о 11:50, до Мелітополя о 17:40.

У зворотному напрямку цей потяг відправлятиметься з 2 червня щопонеділка, щочетверга, щосуботи з Мелітополя о 09:04, з Бердянська о 14:53, і прибуватиме на станцію призначення о 18:30.

«Регіональний поїзд № 808/807 буде обслуговуватися складом дизель-поїзди (рейкового автобуса) серії 620 М-025 виробництва «Песа Бидгощ» (Польща). Його пасажиромісткість - 201 місце, зокрема 91 - для сидіння, максимальна швидкість - 120 км/год», - підкреслили в прес-службі.

Вартість квитка від Запоріжжя-2 до Бердянська, відстань між якими становить 229 км, буде варіюватися від 50 до 58 грн залежно від дня тижня.

У прес-службі нагадали, що раніше Придніпровська залізниця призначила на літній період двухгруповий поїзд № 472/471 - 552/551 сполученням Дніпропетровськ, Кривий Ріг - Бердянськ.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури Максим Бурбак розглядав цю схему маршруту через те, що саме в Приазов'ї очікується перенаправлення значного туристичного потоку в літній сезон у зв'язку з анексією Кримського півострова.

«Укрзалізниця» у зв'язку з анексією Росією Криму, спричинила падіння пасажиропотоку на півострів, з 1 червня призначить 8 нових поїздів на інші курорти країни.

«Укрзалізниця» у березні-квітні 2014 року скоротила пасажироперевезення між материковою Україною і анексованим Росією Кримом порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 40,7%- до 493,7 тис. пасажирів.

Загалом у новому графіку «Укрзалізниця» передбачила курсування 246 пар пасажирських поїздів, що на 39 пар менше, ніж було передбачено у графіку руху на 2013-2014 роки. Зокрема, це 159 пар цілорічних поїздів (на 5 пар менше); 31 пара сезонних поїздів (на 56 пар менше), а також 56 пар поїздів при необхідності.

Також передбачено курсування 70 пар поїздів формування країн СНД, що на 23 пари менше показника минулого року, з них 27 пар цілорічних поїздів, 16 сезонних поїздів і 27 пар поїздів за вказівкою.

За даними Асоціації лідерів туристичного бізнесу України, з-за окупації Криму Російською Федерацією від поїздок на курорти півострова в поточному році можуть відмовитися близько 4 млн українських туристів, турпотік буде перенаправлено в інші туристичні регіони України, а також на недорогі європейські курорти.

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