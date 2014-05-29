У Яценюка почали розподіляти гроші, отримані від Євросоюзу

Про це йдеться в постанові уряду №507-р від 27 травня 2014 року, розміщеній на сайті Кабміну.

Зокрема, дані бюджетні призначення, передбачені у 2014 році Міністерству фінансів у спецфонді державного бюджету за програмою "Реалізація програм допомоги Європейського Союзу".

Згідно з розпорядженням, кошти надійшли від ЄС як перші три транші в рамках виконання угоди про фінансування програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України".

У документі наголошується, що використання цих бюджетних коштів здійснюється відповідно до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту, затвердженим постановою Кабміну № 914 від 31 серпня 2011 року.

Також Кабмін виділив Міністерству екології та природних ресурсів України 222,2 млн грн, що надійшли в Україну по лінії програми допомоги Європейського Союзу «Підтримка реалізації Стратегії національної екологічної політики України», йдеться в розпорядженні уряду №508.

Як зазначається, кошти розподілені таким чином: 208 млн грн спрямовано на видатки розвитку, і 13,8 млн грн - на видатки споживання.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України у грудні 2010 року схвалив проект угоди про надання фінансової допомоги ЄС на суму 65 млн євро для впровадження національної транспортної стратегії. Угоду було підписано в тому ж місяці, воно передбачає надання Україні допомоги на безоплатній та безповоротній основі.

Загальна мета програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України" - реалізація стратегічних пріоритетів розвитку вітчизняної транспортної галузі, впровадження інституційних реформ у транспортному секторі, покращення транспортної інфраструктури. Програма передбачає зміцнення співпраці Україна - Європейський Союз щодо пріоритетів, визначених угодами між Україною та ЄС у транспортному секторі; сприяння подальшому зближенню вітчизняного законодавства з нормами ЄС і міжнародними нормами і стандартами та інтеграція України у транспортні системи Євросоюзу.

