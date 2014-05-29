В Україні запроваджено штрафи за порушення правил паркування

За це рішення проголосували 232 із 292 народних депутати, зареєстрованих у сесійній залі.

Читайте такожКиянам дозволили паркуватися на стоянках готелів та офісів

Передбачається, що несплата водіями послуг за користування платних парковок, обладнаних паркувальними автоматами або терміналами «в'їзд-виїзд», буде обкладатися штрафом від 8 до 12 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (136-204 грн).

При цьому за паркування на місцях, призначених для інвалідів, введений штраф у розмірі від 15 до 18 неоподатковуваних мінімумів (255-306 грн).