В Україні запроваджено штрафи за порушення правил паркування
16:42, 29 травня 2014Транспорт/Звя'зок
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Парламент ввів адміністративну відповідальність за несплату послуг платних парковок, обладнаних паркоматами та автоматичними терміналами «в'їзд-виїзд».
За несплату парковки водії будуть піддаватися штрафу / фото УНІАН
За це рішення проголосували 232 із 292 народних депутати, зареєстрованих у сесійній залі.
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Передбачається, що несплата водіями послуг за користування платних парковок, обладнаних паркувальними автоматами або терміналами «в'їзд-виїзд», буде обкладатися штрафом від 8 до 12 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (136-204 грн).
При цьому за паркування на місцях, призначених для інвалідів, введений штраф у розмірі від 15 до 18 неоподатковуваних мінімумів (255-306 грн).
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