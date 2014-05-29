В Україні подорожчають квитки на потяги

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") ініціює підвищення вартості проїзду в пасажирських поїздах внутрішнього сполучення в два етапи - на 10% у липні та жовтні цього року у всіх категоріях пасажирських вагонів, окрім СВ і поїздів категорії "Інтерсіті+", повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Передбачено підвищення вартості проїзду на залізниці в Україні в два етапи - по 10% у липні та жовтні 2014 року, у всіх категоріях пасажирських вагонів, окрім СВ і поїздів «Інтерсіті+» . Тобто підвищення тарифів у грудні 2014 року проти грудня попереднього року становитиме 21%. Тариф на перевезення багажу і вантажобагажу не змінюватиметься», - говориться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, «Укрзалізниця» розробила відповідний проект наказу Міністерства інфраструктури України, текст якого обнародувано на офіційному веб-сайті міністерства. Після публікації документ проходитиме процедуру узгодження з іншими міністерствами і відомствами, а потім буде подано на державну реєстрацію. «Нові тарифи почнуть діяти з дня офіційної публікації», - говориться в повідомленні.

Як відзначають у прес-службі, востаннє тарифи на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні в плацкартних і купейних вагонах підвищувалися в жовтні 2013 року.

"Водночас, упродовж минулого і поточного років значно подорожчала продукція, що купується для потреб залізничної галузі. Зокрема, на 21,3% зросла ціна на бандажі локомотивні, на 11,7% - на вантажні колеса, на 8% - на колодки гальмівні, майже на 40% - на дизельне пальне, на 13,5% - на електроенергію. Також зросли ціни на капітальний ремонт тягового і моторвагонного рухомого складу, пасажирських вагонів більш ніж на 8%", - наголошується в повідомленні.

Зокрема, якщо в даний час вартість проїзду в плацкартному вагоні фірмового поїзду № 81 Київ-Ужгород (915 км) при дії коефіцієнта 1,0 (без знижок і без надбавок залежно від дня тижня) становить 135,99 грн, у купейному - 237,09 грн, то після першого етапу підвищення тарифів вартість проїзду становитиме 146,53 грн, у купейному - 257,75 грн.

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Також прес-служба наводить й інший приклад: якщо у плацкартному вагоні фірмового поїзду № 84 Київ-Маріуполь (876 км) у даний час при дії коефіцієнта за днями тижня 1,0 вартість проїзду становить 120,23 грн, у купейному - 210,69 грн, то після першого етапу підвищення тарифів вартість проїзду в плацкартному вагоні становитиме 129,59 грн, у купейному - 228,55 грн.

У прес-службі зазначають, що підвищення тарифів викликане необхідністю, хоча й не вирішить проблему збитковості пасажирських перевезень, оскільки тарифи на здійснення пасажирських перевезень і надалі залишаться нижчими за нульову рентабельність.

«Це лише частково дозволить зменшити перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних, забезпечити безпеку руху і зменшити витрати на утримання парку пасажирських вагонів, спрацьованість яких становить 86%, тепловозів - 95,1%, електровозів - 91,6%", - зазначили у прес-службі.

Вартість проїзду українськими залізницями є найнижчою серед країн СНД. Так, вартість проїзду у внутрішньому сполученні в плацкартних вагонах Російських залізниць в 4,5 - 5,36 разів перевищує діючий в Україні тариф, а в купейних вагонах - в 4,3 разу. Проїзд у плацкартних вагонах поїздів Казахстану дорожче в 2,7 - 2,9 разу, а в купейних - в 2,25 - 2,42 разу.

