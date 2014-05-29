Збитки «Укрзалізниці» від пасажироперевезень збільшилися до 2,8 млрд гривень

Збитки Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») від пасажирських перевезень в січні-квітні 2014 року збільшилися порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 16,7% - до 2,8 млрд грн з 2,4 млрд грн, повідомила УНІАН прес-служба відомства.

Згідно з оперативними даними, збитки від пасажироперевезень в далекому сполученні збільшилися порівняно з аналогічним періодом минулого року на 23,1% - до 1,6 млрд грн, у приміському - на 9,1%, до 1,2 млрд грн.

За даними прес-служби, дохід "Укрзалізниці" від пасажирських перевезень в січні-квітні цього року становив 1,4 млрд грн, зокрема, в далекому сполученні - 1,3 млрд грн, у приміському - 0,1 млрд грн.

Разом з тим, витрати відомства на пасажироперевезення за звітний період становили 4,2 млрд грн, із них у далекому сполученні - 2,9 млрд грн, у приміському - 1,3 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Укрзалізниця» в січні-квітні 2014 року недоодержала 73,1 млн. грн від місцевих бюджетів за перевезення пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні.

Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень в січні-березні 2014 року становили понад 2 млрд грн, з них у далекому сполученні 1,18 млрд грн.

За даними Держстату, підприємства залізничного транспорту України (без урахування перевезень по тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і Севастополя) в січні-квітні 2014 року скоротили пасажироперевезення порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 4,6% - до 124 млн. чоловік.

Читайте такожВ Україні подорожчають квитки на потяги

Довідка УНІАН. Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень з 2008 по 2013 роки становили 33,5 млрд грн. В умовах жорстких регульованих тарифів на перевезення і відсутність державних дотацій до рівня нульової рентабельності, залізниці України традиційно покривають їх самостійно шляхом перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних.

Залізничним транспортом, відповідно до законодавства України, здійснюється перевезення 26 пільгових категорій громадян у повному обсягу. Пільгові категорії громадян становлять близько 70% усіх перевезених пасажирів у приміському сполученні.