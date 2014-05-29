«Укрзалізниця» влітку підвищить тарифи на вантажоперевезення

«Влітку 2014 року планується здійснити індексацію залізничних вантажних тарифів (на перевезення у внутрішньому сполученні, експортних, імпортних) на 12,5%, що в середньому за рік становитиме 6,2%», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, «Укрзалізниця» підготувала відповідний проект наказу Міністерства інфраструктури України «Про внесення змін до коефіцієнтів, які вживаються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України і пов'язані з ними послуги», текст якого оприлюднено на офіційному веб-сайті міністерства.

«Після його узгодження з іншими міністерствами і відомствами, державної реєстрації і офіційної публікації нові тарифи почнуть діяти», - наголосили в прес-службі.

Проект наказу також передбачає усунення диспропорції в діючих тарифах на перевезення зерна залізничним транспортом, що сприятиме збільшенню тарифів на зернові перевезення у внутрішньому сполученні. Зокрема, пропонується встановити єдиний коефіцієнт до тарифів при перевезенні зернових вантажів залізничним транспортом незалежно від виду сполучення.

«Проведення індексації тарифів на перевезення вантажів необхідне для часткової стабілізації фінансового стану галузі, зокрема - для підтримки в робочому стані рухомого складу і забезпечення безпеки руху, що вимагає значних витрат, оскільки знос основних фондів залізничної галузі становить майже 90%. До того ж за рахунок прибутку від вантажних перевезень здійснюється перехресне субсидування пасажирських перевезень, що в 2014 році прогнозується на рівні 7,4 млрд грн», - резюмували в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" також ініціює підвищення вартості проїзду в пасажирських потягах внутрішнього сполучення в два етапи - на 10% у липні і жовтні поточного року у всіх категоріях пасажирських вагонів, окрім СВ і потягів категорії "Інтерсіті+"

Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень з 2008 по 2013 роки становили 33,5 млрд грн. В умовах жорстких регульованих тарифів на перевезення і відсутність державних дотацій до рівня нульової рентабельності, залізниці України традиційно покривають їх самостійно, шляхом перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних.