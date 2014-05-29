Південно-Західна залізниця за 4 місяці зафіксувала 6 ДТП на переїздах

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) у січні-квітні 2014 року зафіксувала 6 дорожньо-транспортних пригод (ДТП) на залізничних переїздах, що на один випадок більше аналогічного періоду 2013 року, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, за вказаний період в результаті ДТП на залізничному переїзді загинула одна людина.

«Усі зафіксовані транспортні пригоди сталися з вини водіїв автотранспорту, які нехтують правилами дорожнього руху і безпеки», - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в січні-квітні 2014 року кількість ДТП на залізничних коліях та переїздах збільшилася порівняно з аналогічним періодом минулого року на 25% (5 випадків) - до 25 випадків, з них 20 пригод сталося на залізничних переїздах, 5 - на коліях поза переїздами.

ПЗЗ в 2013 році зафіксувала 22 ДТП на залізничних коліях та переїздах.

Довідка УНІАН. В Україні налічується 5422 залізничних переїздів. З них 2699 обладнані автоматичною звуковою та світлофорною сигналізацією, 1497 - з черговими та обладнані шлагбаумами, 1226 - без чергового та не обладнані автоматикою.

Згідно із Законом України № 4950 - VІ штраф для водіїв за в'їзд на залізничний переїзд у випадках, коли рух через переїзд заборонено, становить від 20-25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-425 гривень) до 50-70 неоподатковуваних мінімумів (850-1190 грн) з оплачуваним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого.

Крім того, за це ж правопорушення водій може бути позбавлений права керування транспортним засобом на термін від 6 місяців до 1 року або до нього може бути застосований адміністративний арешт на термін від 7 до 10 діб.

Якщо таке порушення вчинено водієм, який здійснює послуги з перевезення пасажирів або небезпечних вантажів, його можуть позбавити права керування транспортом на термін від 1 до 3 років або застосувати щодо нього адміністративний арешт терміном від 10 до 15 діб з оплачуваним вилученням транспортного засобу у власника чи без такого.

