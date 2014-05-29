У Донецьку залишаються закритими транзитний і приміський вокзали

Залізничний вокзал у Донецьку наразі працює в штатному режимі, пасажирські і приміські потяги курсують за заданими маршрутами згідно з встановленим графіком, повідомили УНІАН у прес-службі Донецької залізниці (ДЗ).

«Пасажири обслуговуються в центральній будівлі вокзалу станції Донецьк. Транзитний і приміські вокзали, а також великий конкорс з метою забезпечення безпеки пасажирів і залізничників тимчасово закриті», - уточнили в прес-службі.

Разом з тим, вихід пасажирів до потягів далекого прямування забезпечується через перон і підземний перехід, а вихід до потягів приміського сполучення - через малий конкорс, вхід на який здійснюється з перону.

«З метою забезпечення безпеки пасажирів і залізничників на вокзалі станції Донецьк посилено наряди міліції», - повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, на сході України триває активна фаза антитерористичної операції проти терористичних і бандитських угруповань сепаратистів. За інформацією пресс-офицера АТО Олексія Дмитрашковського, операція в Донецьку продовжуватиметься, доки не будуть знищені всі терористи або доки вони не здадуться.

19 травня сторонні особи захопили управління ДЗ, що призвело до припинення руху вантажних потягів на Донецькій залізниці. Пізніше, близько 15:00 того ж дня, вантажний рух на ДЗ було відновлено.

З 22 травня Донецька залізниця у зв'язку з блокуванням залізничного мосту бойовиками на перегоні Насветевич - Рубіжне закрила рух на ділянці Сватове - Лисичанськ і скасувала 5 потягів у далекому і приміському сполученнях, а також змінила маршрут курсування ряду потягів.

Увечері 22 травня на 57 км перегону Штерівка – Щетове (Луганська обл.) бойовики підірвали двоколійну ділянку колії, що спричинило зміну маршруту курсування ряду приміських потягів, а 26 травня рух на ділянці було відновлено.

26 травня через обстріл бойовиками Донецька залізниця евакуювала пасажирів і залізничників з адміністративної будівлі і будівлі Донецького вокзалу з боку вул. Артемівської.

27 травня у зв'язку з пошкодженням бойовиками ділянки залізничної колії в районі станції Оленівка (Донецька область) і замінуванням ділянки колії на вхідній горловині станції Оленівка з боку Маріуполя, були затримані приміські потяги орієнтовно від однієї до двох годин, а також потяг №84 сполученням Київ – Маріуполь на 5 годин.

