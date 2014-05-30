Ford відкликає 1,4 млн автомобілів у Північній Америці

Ford Motor Co відкликає 1,39 мільйона позашляховиків і седанів у Північній Америці, у більшості з яких можуть бути проблеми з підсилювачем керма, передає Reuters із посиланням на повідомлення компанії.

За даними автовиробника, близько 1,186 мільйона машин будуть відкликані в США. Це всього на 2.200 автомобілів менше, ніж Ford відкликала в Америці за весь минулий рік.

Компанія попередила, що в майбутньому вце може торкнутися ринків і за межами Північної Америки.

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Автовиробники США посилили увагу до безпеки своїх машин після проблем General Motors Co, яка в цьому році відкликала з ринків уже 15,8 мільйона автомобілів.