"Укрзалізниця" назвала винуватця ДТП на переїзді в Білій Церкві

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") заявила, що зіткнення вантажного поїзда з мікроавтобусом у Білій Церкві (Київська область), що спричинило загибель трьох людей, сталося з вини водія автомобіля, який виїхав на закритий шлагбаумом переїзд, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«30 травня на перегоні Біла Церква – Роток орієнтовно о 01:30 водій автомобіля Mercedes Vito виїхав на регульований переїзд на забороняючі сигнали звукової та світлофорної сигналізації, тоді як було закрито чотири шлагбауми, всі прилади працювали справно, чим порушив правила дорожнього руху й зіткнувся з вантажним поїздом. У салоні машини крім водія перебували 7 людей, в результаті зіткнення з вантажним поїздом №29/60 3 людини в автомобілі загинули, 4 людини і водій отримали тілесні ушкодження», - повідомили в прес-службі.

Внаслідок ДТП затримка поїзда становила більше двох годин. Автомобіль ремонту не підлягає.

«Укрзалізниця» закликає водіїв автотранспорту дотримуватися правил дорожнього руху й не ризикувати своїм життям, життям пасажирів і залізничників.

У прес-службі повідомили, що "Укрзалізниця" висловлює співчуття рідним і близьким загиблих і постраждалих внаслідок цієї аварії.

Як повідомляв УНІАН, аварія сталася 30 травня близько 01:30 на регульованому залізничному переїзді в м. Біла Церква Київської області. Водій мікроавтобуса Mercedes Vito порушив правила дорожнього руху, з невідомих причин виїхав на регульований залізничний переїзд, на забороняючий сигнал світлофора при закритому шлагбаумі, де зіткнувся з вантажним поїздом, який рухався зі станції Козятин до станції Миронівка.

Внаслідок ДТП двоє пасажирів мікроавтобуса від отриманих травм померли на місці пригоди, один пасажир помер у реанімаційному відділенні Білоцерківської міської лікарні № 2. Водій і троє інших пасажирів автомобіля отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості й госпіталізовані до міської лікарні.

За фактом зіткнення мікроавтобуса з поїздом прокуратура Київської області відкрила кримінальне провадження. Зараз проводиться досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб).