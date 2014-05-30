"Укрзалізниця" у 2013 році знизила чистий прибуток на 38,4%

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") у 2013 році скоротила чистий прибуток порівняно з 2012 роком на 38,4% - до 545,3 млн грн з 885,45 млн грн, йдеться у зведеному фінансовому звіті відомства.

Згідно зі звітом, дохід "Укрзалізниці" від реалізації послуг у минулому році скоротився порівняно з 2012 роком на 3,2% - до 51,05 млрд грн із 52,73 млрд грн.

Зокрема, доходи від вантажних перевезень за вказаний період скоротилися на 5,3% - до 38,81 млрд грн, тоді як доходи від перевезень пасажирів і багажу зросли на 8,1% - до 7,06 млрд грн.

Операційний збиток від міжміських пасажирських перевезень зріс у 2,2 разу - до 923 млн грн, від приміських пасажироперевезень також збільшився на 5,8% - до 2,74 млрд грн, операційний прибуток від допоміжної діяльності збільшився на 21,6% - до 2,18 млрд грн.

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Обсяг процентних кредитів і запозичень "Укрзалізниці" в цілому у 2013 році становив 17,91 млрд грн.

Згідно з даними фінансового звіту, 2013 року сума залучених "Укрзалізницею" банківських кредитів становила 11,09 млрд грн, сума коштів за випущеними єврооблігаціями - 4,04 млрд грн, за внутрішніми облігаціями - 2,53 млрд грн.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган керування залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому й міждержавному сполученні та регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.