«Дніпроавіа» в червні відкриє 7 нових рейсів з аеропорту «Харків»

Про це УНІАН повідомили в прес-службі аеропорту «Харків».

Зокрема, з 10 червня авіакомпанія буде виконувати щоденні перельоти за маршрутом Харків-Київ (аеропорт «Бориспіль»)-Харків, з 23 червня - щоденні рейси за маршрутом Харків-Москва (аеропорт «Домодєдово»)-Харків.

Також у червні заплановано відкриття регулярних рейсів до Грузії: з 15 червня - в Тбілісі (вильоти щонеділі) і з 18 червня - в Батумі (щосереди).

Перелік нових пропозицій поповнять також рейси Харків-Баку-Харків - з 21 червня, вильоти щовівторка і щосуботи, і Харків-Єреван-Харків - з 26 червня щочетверга. З 23 червня відкриється пряме сполучення між Харковом і Варною. Перельоти за маршрутом виконуватимуться щопонеділка на регулярній основі.

Для роботи на всіх вищеназваних напрямках авіакомпанія «Дніпроавіа» планує задіяти реактивні літаки Embraer 145.

Вартість перельоту в обидві сторони на рейс Харків-Київ складе 1185 грн, на рейс Харків-Москва - 2263 грн, на рейс Харків-Тбілісі - 3188 грн, на рейс Харків-Баку - 4266 грн, на рейс Харків-Єреван - 3620 грн і на рейс Харків-Батумі - 4024 грн. Вартість перельоту до болгарського міста Варна складе від 2730 грн в обидві сторони.

«Для нашої авіакомпанії це перший досвід спільної роботи з харківським аеропортом. Тим не менше, ми «запускаємося» відразу з 7 новими рейсами, тому що впевнені в успіху проекту. Всі напрямки, які ми пропонуємо, абсолютно затребувані. Київ і Москва цікаві насамперед як бізнес-напрямки, що стосується Баку, Батумі, Варни, Єревану, Тбілісі, то поки це більше туристичні маршрути, але з хорошим потенціалом для розвитку бізнес-перельотів»,- зазначив комерційний директор авіакомпанії «Дніпроавіа» Сергій Посилаєв.

Довідка УНІАН. "Дніпроавіа" - українська авіакомпанія, до складу якої входить аеропорт "Дніпропетровськ". Обслуговує регулярні, внутрішні, міжнародні і чартерні рейси, надає послуги з перевезення пасажирів і вантажів.

У 2013 році авіакомпанія скоротила чистий збиток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) на 10,8% в порівнянні з 2012 роком - до 378,73 млн грн.