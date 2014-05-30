Збитки Придніпровської залізниці від незбережених вантажів скоротилися в 2,4 разу

Збитки Придніпровської залізниці (ПЗ) у січні-квітні 2014 року від незбережених вантажів скоротилися порівняно з аналогічним періодом 2013 року в 2,4 разу - до 83 тис. грн з 196 тис. грн, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці. «Завдяки комплексній роботі щодо забезпечення збереження вантажів, які перевозить підприємство, усунення причин незбережених перевезень, збитки Придніпровської залізниці зменшилися з 196 тис. грн за січень-квітень 2013 року до 83 тис. грн у цьому році. Левову частку цієї суми (до 70%) становлять втрати від крадіжок вантажів», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, Придніпровська магістраль продовжує вживати заходи, необхідні для забезпечення збереження вантажів під час їх транспортування спільно з органами місцевої влади, транспортною та регіональною міліцією, прокуратурою, а також великими промисловими підприємствами-вантажовідправниками.

Зокрема, Придніпровська залізниця встановила постійний контроль за етапом навантаження і пересуванням поїздів з вантажами, на які найчастіше зазіхають злодії (металопродукція, лом, вугілля), а також заборонила позаграфікові зупинки цих поїздів на найбільш криміногенних дільницях залізниці.

Крім того, деякі ділянки Придніпровської залізниці патрулюють оперативні групи воєнізованої охорони залізниці та транспортної міліції, а на станціях Запоріжжя-Ліве, Синельникове-1 та Чаплине функціонують приватні охоронні структури.

Як повідомляв УНІАН, збитки Придніпровської залізниці в 2013 році від незбережених вантажів скоротилися порівняно з 2012 роком у 1,6 разу - до 736 тис. грн.

Довідка УНІАН. Придніпровська залізниця - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.