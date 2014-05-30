Авіакомпанія "МАУ" відкриває рейси з Києва в Тегеран

Як повідомили УНІАН у прес-службі авіакомпанії, з 3 червня до 20 вересня 2014 року "МАУ" виконуватиме рейси Київ - Тегеран по вівторках, четвергах і суботах із вильотом о 20:10 і рейси з Тегерана по середах, п'ятницях і неділях із вильотом о 5:50.

Рейси за маршрутом Київ - Тегеран із 23 вересня до 25 жовтня 2014 року виконуватимуться по вівторках і суботах із вильотом о 20:10, а рейси з Тегерана до Києва з 24 вересня до 22 жовтня 2014 року - по середах і неділях із вильотом о 04:50.

Рейси виконуватимуться літаками «Боїнг-737» із двома класами обслуговування – бізнес і економічним.

Мінімальна вартість квитка на рейс Київ – Тегеран в обидві сторони становить 5290 грн, а з Тегерана до Києва – від 295 дол.

Як зазначає прес-служба, розклад складено так, щоб забезпечити оптимальні стиковки рейсів до/з Тегерана з рейсами МАУ з/до Дніпропетровська, Харкова, Донецька, Львова і Одеси.

Разом із тим, МАУ пропонує стикувальні рейси з Франкфурта, Берліна, Мюнхена, Дюссельдорфа, Парижа, Ніцци, Лондона, Амстердама, Афін, Брюсселя, Гельсінкі, Стокгольма, Рима, Мілана, Мадрида, Ларнаки, Барселони, Праги, Варшави, Вільнюса, Москви, Санкт-Петербурга і Калінінграда – до Тегерана.

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Довідка УНІАН. Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заснована в 1992 році. Флот компанії налічує 40 авіалайнерів, базовий аеропорт – найбільший в Україні міжнародний аеропорт «Бориспіль». Авіакомпанія здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки й СНД, забезпечуючи також стиковки з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш ніж 3000 містах світу.

