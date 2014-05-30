Південна залізниця відмінила тендер на залучення кредитів на 552 млн грн

Про це йдеться в повідомленні підприємства, оприлюдненому на офіційному порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, кредит планувалося залучити строком на 3 роки як капітальні інвестиції для поповнення оборотних коштів.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня Південна залізниця оголосила тендер на залучення чотирьох кредитів на загальну суму 130 млн грн., зокрема, два кредити на суму 30 млн грн, по одному кредиту на 60 і на 10 млн грн терміном на один рік для поповнення оборотних коштів.

У березні 2014 року дочірній банк «Сбербанку Росії» в Україні надав Південній залізниці кредит на суму 100 млн грн для поповнення обігових коштів підприємства з метою виплати заробітної плати своїм працівникам.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць України. Протяжність її становить понад 3000 км., розгорнута довжина головних шляхів становить понад 4000 км. Географічне положення і конфігурація напрямків та дільниць дороги визначає її важливе транзитне значення. Дорога забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 млн осіб.

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