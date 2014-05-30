Аеропорт Донецька буде закрито до 6 червня

Міжнародний аеропорт Донецька ім. Сергія Прокоф‘єва буде закрито аж до 6 червня, заявив журналістам міністр інфраструктури України Максим Бурбак

«Ухвалили рішення подовжити (обмеження на польоти в аеропорт Донецька - УНІАН) до 6 числа (червня - УНІАН)», - сказав Бурбак.

Він пояснив, що таке рішення пояснюється суто міркуваннями безпеки як у самому аеропорту, так і на прилеглий території.

Раніше Державна авіаційна служба України (Державіаслужба) подовжила на невизначений час обмеження на польоти в міжнародний аеропорт Донецька ім. Сергія Прокоф‘єва, запроваджені 26 травня через загрозу дій терористів і проведення на території аеропорту антитерористичної операції.

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