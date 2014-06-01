З 1 червня на більшості доріг України обмежено рух вантажівок

Державне агентство автомобільних доріг України (”Укравтодор”) у зв`язку з підвищеним температурним режимом у літній період з 1 червня 2014 року запроваджує сезонне обмеження на рух автотранспортних засобів на більшості ділянок автодоріг загального користування в усіх областях України: рух транспортних засобів загальною масою понад 24 тонни або з навантаженням на вісь більше як 7 тонн буде обмежене з 10:00 до 22:00.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі держагентства.

Згідно з повідомленням, висока температура повітря в літній період приводить до значного нагрівання асфальтобетонного покриття, через що воно м`якшає.

Читайте також"Укравтодор" підрахував, скільки ям на українських дорогах ”Рух великовантажного транспорту за таких умов призводить до катастрофічних руйнувань дорожнього полотна - появи колії і обвалів, утворення деформацій і, як наслідок, руйнування цілих ділянок автодоріг», - підкреслюється в повідомленні.

За попередніми розрахунками, сума збитків дорожнього господарства через недбалу експлуатації доріг компаніями-перевізниками щороку досягає 2 млрд грн.

Як уточнили в прес-службі, вантажівкам буде дозволено рух лише в нічний час доби, а вдень вони перебуватимуть на спеціальних стоянках і майданчиках відпочинку, зокрема поблизу об`єктів сервісу.

«Дотримання цих вимог жорстко контролюватиметься Укртрансінспекцією, Державтоінспекцією і дорожніми підприємствами», - підкреслили в прес-службі.

Також повідомляється, що рішення про запровадження сезонного обмеження вже прийнято в Житомирській, Київській, Миколаївській, Черкаській і Чернігівській областях. Відповідні дорожні знаки і панно для інформування громадян у цих регіонах вже встановлено.

Довідка УНІАН. Державне агентство автомобільних доріг України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого направляється і координується Кабінетом міністрів України через міністра інфраструктури.

12 березня 2014 року розпорядженням Кабінету міністрів головою «Укравтодору» було призначено Олександра Маліна.