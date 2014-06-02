У Польщі вперше з початку року знизилися залізничні пасажироперевезення

Обсяг пасажирських перевезень на залізничному транспорті в Польщі в квітні знизився в річному вираженні вперше з початку 2014 року - на 3,5%, до 22,6 млн осіб.

Про це свідчать дані польської залізничної адміністрації UTK, якими має в своєму розпорядженні УНІАН.

Перевезення пасажирів щомісяця в річному вираженні за перші три місяці року збільшувалися в межах від 3,1-6,5%, і менше, ніж у квітні, компанії перевезли тільки в лютому - 22,2 млн осіб.

Максимум поточного року зафіксований у березні на рівні 23,4 млн осіб.

За січень-квітень компанії перевезли 91,2 млн пасажирів, що на 2,2% більше, ніж роком раніше.

Найбільшим перевізником залишалася регіональна Przewozy Regionalne з близько 30% часткою, а з урахуванням протяжності трас - PKP Intercity - з 35% часткою ринку. У порівнянні з минулим роком перша компанія скоротила свою частку на близько 1,5 п.п. тоді, як PKP Intercity - на близько 6 п.п.

Пасажирооборот у січні-квітні знизився на 3,1% - до 5,1 млрд пас./км.

Як повідомляв УНІАН, у 1 кварталі пасажирські перевезення в Польщі зросли на більше, ніж 4,3% - до 68,6 млн осіб після падіння на 1,3% в 2013 році - вперше за останні три роки.

Минулого року залізничники перевезли 270,4 млн осіб.