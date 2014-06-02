На перший рейс Hyundai за маршрутом Київ - Трускавець продали 500 квитків
Залізничники працюють над скороченням часу подорожі від Львова до Трускавця.
Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») реалізувала близько 500 квитків на перший рейс швидкісного поїзда категорії "Інтерсіті+" виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem за новим маршрутом Київ - Трускавець, який був запущений 1 червня. Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.
Згідно з повідомленням, населеність поїзда №741/742 категорії «Інтерсіті+» сполученням Київ - Трускавець - Київ у перший день курсування становила більше 50%.
«У перший день зі столиці до Львова квитки придбали 42 пасажири, Дрогобич - 4 і в Трускавець 36 пасажирів. Назад до Києва - близько 400 пасажирів, які подорожують з Трускавця і Львова», - цитує прес-служба директора Української залізничної швидкісної компанії, що оперує швидкісними поїздами, Леоніда Лобойка.
Згідно з повідомленням, поїзд відправляється зі станції "Дарниця" о 6:25, із зупинками на станції Київ-Пасажирський о 6:48, у Львові о 11:59 і на станції Дрогобич о 13:34 і прибуває до Трускавця о 14:00. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 15:40, із зупинками на станції Дрогобич о 15:56, у Львові о 17:29 і прибуває на станцію Київ-Пасажирський о 22:55, а на станцію Дарниця - о 23:19.
Як повідомили у прес-службі з посиланням на начальника Львівської залізниці Богдана Піха, залізничники працюють над скороченням часу подорожі від Львова до Трускавця, оскільки в даному напрямку поїзд слідує повільніше через застарілу інфраструктуру.
«Від Львова до Трускавця інфраструктура не дозволяє їхати 160 км/ч. Щоб скоротити час у дорозі, треба вкладати кошти в інфраструктуру. Втім, уже зараз після обкатки ми зменшимо час знаходження цього поїзда в дорозі на 15-20 хв. Якщо будемо мати пасажиропотік, то отримаємо кошти на розвиток інфраструктури», - цитує прес-служба Піха.
У свою чергу, Лобойко зазначив, що компанія постійно адаптує маршрутну мережу швидкісного сполучення до потреб пасажирів та вимог часу - час прибуття і відправлення поїзда до Трускавця погоджено з часом поселення та виселення в більшості готелів курортного міста.
Також повідомляється, що 1 червня УЗШК спільно з місцевою владою Трускавця підписали меморандум про співпрацю та взаємодію між містом Трускавець та швидкісною компанією з популяризації туристичного залізничного маршруту і санаторно-курортної сфери Трускавця.
«Українська залізнична швидкісна компанія розширює перелік послуг для пасажирів, зокрема: опрацьовує спеціальні умови для замовлення таксі; надання знижок при бронюванні готелів, розробляє тури вихідного дня, реалізує бонусну програму», - наголошується в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» 29 квітня після модернізації випустила в рейс за маршрутом Київ - Харків швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті+" - перший із 10 наявних потягів виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem, які були зняті з експлуатації з 12 лютого у зв'язку з виявленням технічних несправностей. 6 травня - повернула ще один поїзд на маршрут Дарниця - Київ - Львів, 15 травня - поїзд Київ - Дніпропетровськ, 24 травня - другий склад поїзда за маршрутом Київ - Харків, 1 червня - поїзд Київ - Запоріжжя - Київ. Крім того, починаючи з 1 червня, «Укрзалізниця» продовжує маршрут швидкісного поїзда № 741/742 Київ - Львів до Трускавця.
Також Укрзалізниця» з 1 червня 2014 року змінить нумерацію швидкісних поїздів "Інтерсіті+", зокрема, нумерація всіх поїздів даної категорії буде починатися з цифри 7, друга цифра буде означати напрямок: цифра 1 - донецький напрямок, 2 - харківський, 3 - дніпропетровський, 4 - львівський.
Довідка УНІАН. Швидкісні поїзди категорії «Інтерсіті+» почали курсувати в Україні з 27 травня 2012 року, зв'язавши Київ з Харковом і Львовом. На початку червня того ж року був запущений швидкісний потяг сполученням Київ - Донецьк. Маршрут Київ - Дніпропетровськ був введений в графік руху 11 листопада 2012 року, а з 26 травня 2013 року його продовжили до Запоріжжя. Тоді ж, за новим графіком руху на 2013-2014 роки, швидкісні поїзди з Дніпропетровська, Харкова та Донецька вирушили в Сімферополь.
Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), створене у відповідності з наказом Міністерства інфраструктури від 22 лютого 2012 року.
УЗШК займається організацією експлуатації й технічного обслуговування швидкісного рухомого складу вітчизняних і зарубіжних виробників. На сьогоднішній день УЗШК оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem та двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda.