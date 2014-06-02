На перший рейс Hyundai за маршрутом Київ - Трускавець продали 500 квитків

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») реалізувала близько 500 квитків на перший рейс швидкісного поїзда категорії "Інтерсіті+" виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem за новим маршрутом Київ - Трускавець, який був запущений 1 червня. Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, населеність поїзда №741/742 категорії «Інтерсіті+» сполученням Київ - Трускавець - Київ у перший день курсування становила більше 50%.

«У перший день зі столиці до Львова квитки придбали 42 пасажири, Дрогобич - 4 і в Трускавець 36 пасажирів. Назад до Києва - близько 400 пасажирів, які подорожують з Трускавця і Львова», - цитує прес-служба директора Української залізничної швидкісної компанії, що оперує швидкісними поїздами, Леоніда Лобойка.

Згідно з повідомленням, поїзд відправляється зі станції "Дарниця" о 6:25, із зупинками на станції Київ-Пасажирський о 6:48, у Львові о 11:59 і на станції Дрогобич о 13:34 і прибуває до Трускавця о 14:00. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 15:40, із зупинками на станції Дрогобич о 15:56, у Львові о 17:29 і прибуває на станцію Київ-Пасажирський о 22:55, а на станцію Дарниця - о 23:19.

Як повідомили у прес-службі з посиланням на начальника Львівської залізниці Богдана Піха, залізничники працюють над скороченням часу подорожі від Львова до Трускавця, оскільки в даному напрямку поїзд слідує повільніше через застарілу інфраструктуру.

«Від Львова до Трускавця інфраструктура не дозволяє їхати 160 км/ч. Щоб скоротити час у дорозі, треба вкладати кошти в інфраструктуру. Втім, уже зараз після обкатки ми зменшимо час знаходження цього поїзда в дорозі на 15-20 хв. Якщо будемо мати пасажиропотік, то отримаємо кошти на розвиток інфраструктури», - цитує прес-служба Піха.

У свою чергу, Лобойко зазначив, що компанія постійно адаптує маршрутну мережу швидкісного сполучення до потреб пасажирів та вимог часу - час прибуття і відправлення поїзда до Трускавця погоджено з часом поселення та виселення в більшості готелів курортного міста.

Також повідомляється, що 1 червня УЗШК спільно з місцевою владою Трускавця підписали меморандум про співпрацю та взаємодію між містом Трускавець та швидкісною компанією з популяризації туристичного залізничного маршруту і санаторно-курортної сфери Трускавця.

«Українська залізнична швидкісна компанія розширює перелік послуг для пасажирів, зокрема: опрацьовує спеціальні умови для замовлення таксі; надання знижок при бронюванні готелів, розробляє тури вихідного дня, реалізує бонусну програму», - наголошується в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» 29 квітня після модернізації випустила в рейс за маршрутом Київ - Харків швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті+" - перший із 10 наявних потягів виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem, які були зняті з експлуатації з 12 лютого у зв'язку з виявленням технічних несправностей. 6 травня - повернула ще один поїзд на маршрут Дарниця - Київ - Львів, 15 травня - поїзд Київ - Дніпропетровськ, 24 травня - другий склад поїзда за маршрутом Київ - Харків, 1 червня - поїзд Київ - Запоріжжя - Київ. Крім того, починаючи з 1 червня, «Укрзалізниця» продовжує маршрут швидкісного поїзда № 741/742 Київ - Львів до Трускавця.

Також Укрзалізниця» з 1 червня 2014 року змінить нумерацію швидкісних поїздів "Інтерсіті+", зокрема, нумерація всіх поїздів даної категорії буде починатися з цифри 7, друга цифра буде означати напрямок: цифра 1 - донецький напрямок, 2 - харківський, 3 - дніпропетровський, 4 - львівський.

Довідка УНІАН. Швидкісні поїзди категорії «Інтерсіті+» почали курсувати в Україні з 27 травня 2012 року, зв'язавши Київ з Харковом і Львовом. На початку червня того ж року був запущений швидкісний потяг сполученням Київ - Донецьк. Маршрут Київ - Дніпропетровськ був введений в графік руху 11 листопада 2012 року, а з 26 травня 2013 року його продовжили до Запоріжжя. Тоді ж, за новим графіком руху на 2013-2014 роки, швидкісні поїзди з Дніпропетровська, Харкова та Донецька вирушили в Сімферополь.

Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), створене у відповідності з наказом Міністерства інфраструктури від 22 лютого 2012 року.

УЗШК займається організацією експлуатації й технічного обслуговування швидкісного рухомого складу вітчизняних і зарубіжних виробників. На сьогоднішній день УЗШК оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem та двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda.