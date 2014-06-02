Одеська залізниця підготує санаторії до літнього сезону до 8 червня

Про це повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

«29 травня 2014 року комісія, до складу якої увійшли представники галузевих служб та структурних підрозділів Одеської дирекції залізничних перевезень, перевірила хід підготовки відомчих оздоровчих закладів до роботи в літній період», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, члени комісії перевірили готовність до першого заїзду відпочиваючих дитячих оздоровчих таборів «Юний залізничник» і табору ім. Л. Шевцової, дитячого спортивно-оздоровчого табору «Чемпіон» та корпусу №2 санаторію - профілакторію.

Згідно з повідомленням, в кожному оздоровчому закладі залізничники виконали ремонтні роботи в корпусах і їдалень, відремонтували електромережу в спальних корпусах і в адміністративних приміщеннях. Крім того, найближчим часом їдальні, медпункти, ізолятори і дитячі ігрові кімнати будуть обладнані кондиціонерами.

Також повідомляється, що контрольний огляд оздоровчих закладів після усунення виявлених недоліків у процесі їх підготовки до літнього сезону запланований на 8 червня - напередодні першого заїзду відпочиваючих.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство інфраструктури України прийняв рішення у зв'язку з анексією Криму перенаправити дітей залізничників на відпочинок до інших туристичних регіонів України.

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує поточного року оздоровити близько 20 тис. дітей із сімей залізничників у відомчих таборах і санаторіях.

В оздоровчих закладах залізничної галузі минулого року відпочили і пройшли курс лікування 88 тис. осіб, з них 26,2 тис. дітей залізничників.

У 2013 році "Укрзалізниця" збільшила витрати на реалізацію і збереження низки пільг і соціальних гарантій для працівників залізниць на 8,4% порівняно з 2012 роком - до 5,7 млрд грн.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця проходить через територію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської та Вінницької областей. На Одеську залізницю припадає близько 20% вантажообігу і понад 16% пасажирообігу залізниць України.

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