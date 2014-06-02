Іллічівський порт впровадив електронне оформлення контейнерів

«З 8:00 ранку 2 червня в Іллічівському морському порту введено обов'язкове паралельне оформлення нарядів на імпортні контейнери в паперовій формі та в електронному вигляді в Інформаційній системі портового співтовариства (ІСПС)», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, тимчасовий режим дослідної експлуатації нарядів паралельно на електронному та паперовому носії триватиме 2-3 місяці. Потім оформлення контейнерів буде проводитися виключно в електронному вигляді. В'їзд автотранспорту на територію порту буде здійснюватися за обов'язкової наявності електронного наряду на імпортні контейнери.

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Фахівці Служби морської безпеки адміністрації Іллічівського морського порту, співробітники контрольно-пропускного пункту №2 та спеціалізованого вантажного комплексу висловили готовність допомогти експедиторам в оформленні наряду в системі ІСПС.

«Кожному електронному наряду система ІСПС автоматично присвоює номер РК-наряду. Цей номер необхідний для оформлення перепустки на контейнерний термінал Іллічівського порту. Система автоматично визначає черговість оформлення контейнерів», - цитує прес-служба начальника відділу координації комерційної діяльності адміністрації Іллічівського порту Артема Кірюхіна.

За його словами, головна мета впровадження ІСПС - звести до мінімуму контакти експедиторських компаній з контролюючими органами.

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«Раніше експедитору доводилося витрачати значно більше часу на оформлення наряду та його узгодження з державними структурами, сьогодні цього можна уникнути, здійснюючи це узгодження в online-режимі», - зазначив Кирюхін.

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Як повідомляв УНІАН, другий за обсягами перевалки вантажів серед портів України - морський торговий порт «Південний» (Одеська обл.) першим запровадив електронний документообіг для обробки наливних вантажів за процедурою «вільної практики» в травні 2012 року.

Застосування «вільної практики», яка передбачає вилучення з обігу документів на паперових носіях і спрощення процедури їх оформлення, при обробці суден-контейнеровозів в Одеському порту дозволило заощадити до 25 діб стоянкового часу на рік, а також збільшити доходи порту на 6 млн доларів і судновласників - на 2 млн доларів.

ІМТП у 2013 році скоротив перевалку вантажів у порівнянні з 2012 роком на 3,8% - до 16,458 млн тонн.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Іллічівський морський торговельний порт» - універсальний міжнародний порт, один із найбільших на Чорному морі. На підприємстві діють спеціалізовані термінали і комплекси, які дозволяють перевантажувати наливні, навалочні та генеральні вантажі. 29 причалів порту здатні приймати судна вантажопідйомністю до 100 тис. тонн.