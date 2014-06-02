Кабмін звільнив начальників Придніпровської та Південної залізниць
Кабінет міністрів України звільнив Ігоря Гладких з посади начальника Придніпровської залізниці, а також Олександра Філатова - з посади начальника Південної залізниці.
Про це йдеться в розпорядженнях уряду №515-р і №514-р від 27 травня 2014 року.
"Звільнити Гладких Ігоря Веніаміновича з посади начальника державного підприємства «Придніпровська залізниця» у зв'язку з невиконанням умов контракту... Звільнити Філатова Олександра Валентиновича з посади начальника державного підприємства «Південна залізниця" у зв'язку з невиконанням умов контракту", - сказано в документах.
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Як повідомляв УНІАН, Гладких обіймав посаду начальника Придніпровської залізниці з листопада 2012 року, до цього він обіймав посаду заступника генерального директора "Укрзалізниці". Філатов обіймав посаду начальника Південної залізниці з листопада 2012 року.
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Довідка УНІАН. До сфери управління Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровска залізниці, а також підприємства і організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.