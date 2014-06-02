На Придніпровській залізниці продаж квитків через інтернет зріс майже втричі

Купівля залізничних квитків через систему бронювання та продаж квитків в інтернеті в січні-травні 2014 року на Придніпровській залізниці (ПдЗ) зріс у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року в 2,9 разу - до 659,7 тис. квитків з 227,7 тис., повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

"Всього за 5 місяців 2014 року на залізниці через інтернет пасажири замовили 659,7 тис. квитків (у тому числі 369,3 тис. електронних проїзних документів (ЕПД). Це становить близько 26% від загальної кількості проїзних документів, оформлених на магістралі з початку року - 2,56 млн», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у травні поточного року Придніпровська залізниця реалізувала через інтернет 114,4 тис. квитків на поїзди далекого прямування, в тому числі 66,5 тис. електронних квитків, що дають право на проїзд без заходу в залізничні каси.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") з 1 січня по 15 травня поточного року реалізувала через інтернет 1,4 млн квитків, що становить 9,3% від загального обсягу продажів.

Системою бронювання і продажу квитків на поїзди через інтернет в 2013 році скористалися майже 5,2 млн пасажирів, що становить близько 8,5% від загальної їх кількості.

Довідка УНІАН. Електронний квиток можна придбати виключно через онлайн-систему продажу на офіційному сайті "Укрзалізниці".

На сьогоднішній день електронний квиток діє на 83 поїзди внутрішнього сполучення, в тому числі на швидкісні поїзди категорії "Інтерсіті+".