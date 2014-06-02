Абітурієнтам із Криму обіцяють додаткові місця в поїздах для проходження ЗНО у столиці

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") забезпечить додатковими місцями в поїздах кримських абітурієнтів, які висловили бажання пройти зовнішнє незалежне оцінювання в Києві, залучивши для цього максимальну кількість вагонів у складі кримських поїздів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

«Для перевезення випускників шкіл АР Крим до Києва для зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень (ЗНО) «Укрзалізниця» залучила у складі поїздів кримського напряму максимально можливу кількість вагонів. Схеми поїздів, що вирушають в рейс 2 червня з Криму до столиці України, залізничники збільшили на 5 вагонів - до 18», - говориться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, «Укрзалізниця» запропонувала 736 квитків на поїзд №28 сполученням Севастополь – Київ, із них 416 плацкартних місць, 284 - купе і 36 – СВ. На поїзд №12 за маршрутом Сімферополь - Київ відомство запропонувало 544 квитки: 488 - купе і 56 – СВ.

За даними прес-служби, станом на 13:00 в поїзді №28 Севастополь - Київ у продажу залишалося по два квитки в плацкарті та купе, а також 5 квитків класу люкс. А в поїзді №12 Сімферополь - Київ залишалися вільними 82 місця в купе і 6 місць класу люкс.

«Укрзалізниця» просить випускників шкіл, які проходитимуть ЗНО не за місцем проживання, заздалегідь попіклуватись про придбання квитків на поїзди і спланувати свою подорож. Всього з АР Крим в різні населені пункти України відкрито продаж квитків на 21 пару поїздів, повідомили в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, більш як 700 кримських абітурієнтів проходитимуть тести зовнішнього незалежного оцінювання на материковій частині України.

На території Криму ЗНО взагалі не проводитиметься: ні основна, ні додаткова сесія. Якби Крим не був анексований Росією, ЗНО там проходили б 17,21 тис. абітурієнтів.

Після анексії абітурієнтам було надано право перереєструватися для участі в основній сесії на материковій частині України. Цим правом скористалися близько 660 чоловік.

Основна сесія ЗНО триватиме з 3 по 27 червня, а додаткова - з 1 по 15 липня.

Пасажиропотік залізничним транспортом у напрямі Криму і назад у квітні 2014 року скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року в середньому на 40%, а в травні - на 58%.

«Укрзалізниця» в березні-квітні 2014 року скоротила пасажироперевезення між материковою частиною України і анексованим Росією Кримом порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 40,7% – до 493,7 тис. пасажирів.

У лютому Росія ввела війська на територію українського Криму і в березні, після проведення на півострові нелегітимного референдуму, анексувала його.