Залізниці України збільшили перевезення зерна на третину

Залізниці України в січні-травні 2014 року збільшили перевезення зерна порівняно з аналогічним періодом минулого року на 29,2% - до 9,3 млн тонн з 7,2 млн тонн, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Згідно з повідомленням, за вказаний період залізниці задіяли в перевезеннях цього виду вантажів майже 145 тис. вагонів-зерновозів проти 113,2 тис. вагонів у січні-травні 2013 року.

Щодобове навантаження в середньому склало 61,3 тис. тонн зерна, або 961 зерновоз.

Зокрема, залізниці країни за вказаний період відправили на експорт 8,3 млн тонн зерна (128,6 тис. вагонів), а на внутрішній ринок - 922,9 тис. тонн (16,4 тис. вагонів).

Як повідомляв УНІАН, залізниці України в січні-квітні 2014 року збільшили перевезення зернових вантажів (зерна, шроту, насіння, макухи та ін.) порівняно з аналогічним періодом минулого року на 27,9% - до 9,6 млн тонн, задіявши в перевезеннях 152,7 тис. вагонів-зерновозів.

Обсяг зерна, відвантаженого і перевезеного залізничним транспортом України у 2013 році, суттєво скоротився порівняно з 2012 роком - на 0,5%, до 21,8 млн тонн.

У 2013 році «Укрзалізниця» скоротила перевезення вантажів у порівнянні з 2012 роком на 3% - до 443,6 млн тонн, перевезення пасажирів - на 0,4%, до 483,3 млн осіб.

Мінагропрод прогнозує експорт зерна з України в 2013/2014 МГ на рівні 33 млн тонн, що може стати абсолютним рекордом для незалежної України.

