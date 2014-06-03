Донецька залізниця збільшила вантажоперевезення на 3%

У травні поточного року Донецька залізниця навантажила 11,62 млн тонн / Фото УНІАН

Донецька залізниця (ДЗ) у січні-травні 2014 року збільшила вантажоперевезення по порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 2,9% - до 54,87 млн тонн, що становить 37,8% від загального обсягу перевезень залізниць України, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, обсяг вантажоперевезень за вказаний період перевищив плановий показник на 2,3%, середньодобове навантаження становить 363,4 тис. тонн.

Зокрема, у травні поточного року Донецька залізниця навантажила 11,62 млн тонн, що на 3,8% більше показника за аналогічний період минулого року. Середньодобове навантаження в травні становило 374,76 тис. тонн.

За даними прес-служби, у травні ц.р. на донецькій залізниці було зафіксовано зростання обсягів навантаження наступних номенклатур вантажів порівняно з травнем 2013 року: чорних металів - на 29%, вогнетривів - на 16,1%, кам'яного вугілля - на 1,1%. При цьому відзначається зниження обсягів навантаження коксу на 10,3% і будівельних вантажів - на 33,8%.

Традиційно основним видом вантажу, що перевозить Донецька магістраль, є кам'яне вугілля. У травні залізниця навантажила 6,2 млн тонн вугілля, в середньому за добу вантажилось 202,29 тис. тонн вугілля, що становить 53,4% від загальних обсягів перевезень донецькою залізницею.

«Перевізник виконав усі зобов'язання перед своїми клієнтами, своєчасно забезпечив поставку рухомого складу вантажовідправникам відповідно до прийнятих заявок... Донецька залізниця є незаперечним лідером в секторі вантажних перевезень, виконуючи 38,4% від загальних обсягів Укрзалізниці», - підкреслюють в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Донецька залізниця у січні-квітні 2014 року збільшила вантажоперевезення по порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 2,7% - до 43,2 млн тонн.

У 2013 році Донецька залізниця скоротила вантажоперевезення, порівняно з 2012 роком на 2,2% - до 139 млн тонн, що склало 36,8% від загального обсягу перевезень залізниць України.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці»). Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км - близько 13% загальної довжини залізниць України.