Для переселенців зі сходу кімнати матері і дитини на вокзалах будуть безкоштовними

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») пропонує жителям сходу України, які вимушені виїхати звідти в інші регіони країни у зв'язку з політичною нестабільністю та ескалацією збройного конфлікту на сході, безкоштовну послугу користування кімнатами матері та дитини на залізничних вокзалах ряду станцій. Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

«Матері з дітьми, які прибули зі східного регіону (з підтвердженням реєстрації Донецької та Луганської областей), можуть безкоштовно скористатися кімнатами матері та дитини на залізничних вокзалах станцій Київ-Пасажирський, Луганськ, Суми, Харків-Пасажирський, Ясинувата і Луцьк», - йдеться в повідомленні.

Крім того, у разі відсутності відповідних кімнат на тих чи інших вокзалах, «Укрзалізниця» пропонує матерям з дітьми безкоштовне розміщення у кімнатах відпочинку. Зокрема, на вокзалах Львівської залізниці: Львів, Тернопіль, Чоп, Чернівці, Рівне, Івано-Франківськ, Ужгород, Ковель, Здолбунів, Стрий, Коломия, Луцьк, Трускавець, Сокаль, Моршин, Мостиська-2, Сколе, Вадул - Сірет, Яремче, Ворохта; на вокзалах Одеської магістралі: Одеса - Головна, Херсон, ім.Т.Шевченка, Черкаси, Христинівка, Помічна, Котовськ, Вапнярка; на вокзалах Південної залізниці: Харків-Пасажирський, Суми, Полтава-Південна, Полтава, Кременчук, Куп'янськ- Вузловий, Смородине, Полтава-Київська, Миргород, Ромодан, Прилуки, Гребінка, Лубни та Красноград.

Крім того, безкоштовне розміщення матерів з дітьми із східного регіону в кімнатах відпочинку можливо також на вокзалах Південно-Західної залізниці: Київ-Пасажирський, Вінниця, Хмельницький, Чернігів, Ніжин, Шепетівка, Біла Церква, Миронівка, Кам'янець-Подільський, Житомир, Коростень, Конотоп, Бахмач; на вокзалах Придніпровської магістралі: Дніпропетровськ, Запоріжжя-1, Сімферополь, Севастополь, Джанкой, Євпаторія, Феодосія, Бердянськ і Пологи.

«Вся інформація щодо функціонування даних кімнат надається безпосередньо на вокзалах», - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Росією українського Криму, якій передувала військова окупація півострова і нелегітимний референдум про його вихід з України, Росія не полишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адміністративні будинки у ряді міст Донецької області, а також у Луганську.

У даний час на сході України триває активна фаза антитерористичної операції проти терористичних та бандитських угруповань сепаратистів. За інформацією прес-офіцера АТО Олексія Дмитрашковского, операція в Донецьку буде продовжуватися, поки не будуть знищені усі терористи або поки вони не здадуться.

В Управлінні ООН у справах біженців (УВКБ) відзначають зростання числа внутрішньо переміщених осіб в Україні. Зокрема, багатьом довелося бігти двічі: спочатку з Криму - на схід країни, а потім звідти - в західні і центральні регіони. Так, в центр України перебирається 45% внутрішньо переміщених осіб, на захід - 26%.