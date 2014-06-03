«Укрзалізниця» на літній період працевлаштує близько 1 тис. студентів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») на літній період планує працевлаштувати близько 1 тис. фахівців галузі з числа студентів вищих навчальних закладів залізничного транспорту I-IV рівнів акредитації на залізничних підприємствах у складі навчально-виробничих загонів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, студенти будуть освоювати професії провідника пасажирських вагонів, монтера колій, слюсаря з ремонту рухомого складу, електромонтера з ремонту та обслуговування засобів зв'язку, а також помічника машиніста електровоза і тепловоза.

«Робота в навчально-виробничих загонах дозволяє студентам краще оволодіти обраною професією, поглибити професійні знання та набути практичні навички. Членами студентських груп можуть стати студенти, які досягли 18 років, успішно виконують навчальну програму та пройшли медичний огляд в медичному закладі «Укрзалізниці» за місцем навчання на допуск до роботи за певною професією», - відзначили в прес-службі.

За даними прес-служби, влітку 2013 року «Укрзалізниця» працевлаштувала 1519 студентів, з них 1395 (91,8%) - студенти внз III-IV рівнів акредитації та 124 (8,2%) - I-II рівнів акредитації.

Із загальної кількості студентів 1258 (72,8%) осіб працювали провідниками пасажирських вагонів, 110 (7,2%) - помічниками машиніста електровоза і тепловоза, 79 (5,2%) - монтерами колії, 58 (3,8%) - слюсарями з ремонту рухомого складу та 14 (0,9%) - осмотрщиками вагонів.

Довідка УНІАН. Навчально-виробничий загін студентів вищих навчальних закладів залізничного транспорту - об'єднання студентів вищих навчальних закладів залізничного транспорту I-IV рівнів акредитації, які виявили бажання в період літніх канікул працювати на підприємствах залізничного транспорту.