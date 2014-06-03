Донецька залізниця призупиняє продаж квитків на десятки поїздів

Донецька залізниця (ДЗ) у зв'язку корегуванням графіка руху на ділянці Красноармійськ – Чаплине – Синельникове – Павлоград - Лозова з 16 червня 2014 року тимчасово закриває попередній продаж квитків у обох напрямках (із урахуванням причіпних і безпересадочних вагонів) на 22 пасажирських поїзди в дальньому сполученні. Про це УНІАН повідомили в прес-службі дороги.

Згідно з повідомленням, ДЗ закрила попередній продаж квитків на такі поїзди: № 10/9 Донецьк – Москва, № 78/77 Маріуполь – Москва, № 84/83 Маріуполь – Київ, № 787/788 Харків – Луганськ, № 785/786/789/790 Донецьк – Харків, № 45/46/302/301/389/390 Мінськ - Мінеральні Води/Адлер/Анапа, № 321/322 Маріуполь – Харків, № 384/383 Маріуполь - Барановичі/Гродно, № 19/20 Луганськ – Київ, № 134/133 Луганськ – Київ, № 126/125 Луганськ-Київ.

Крім того, попередній продаж буде закрито і на ряд інших поїздів у дальньому сполученні, зокрема № 143/144 Донецьк - Санкт-Петербург, № 369/370 Баку – Харків, № 92/91 Луганськ – Ясинувата – Одеса, № 47/48 Донецьк – Севастополь, № 18/17/26/25 Київ – Адлер – Кисловодськ, № 763/764/765/766 Донецьк – Дніпропетровськ, № 363/364 Умань – Ясинувата, № 342/341 Луганськ – Сімферополь, № 37/38 Донецьк – Київ, № 70/69 Маріуполь – Львів, № 27/28 Кисловодськ - Москва (при призначенні).

Також повідомляється, що у зв'язку із запланованою зміною маршруту курсування тимчасово закрито продаж проїзних документів на ділянці Лозова - Дарниця в обох напрямках на поїзд №84/83 сполученням Маріуполь - Київ відправленням із Маріуполя і столиці з 16 червня.

Прес-служба рекомендує пасажирам при плануванні поїздки залізничним транспортом звертатися за уточнюючою інформацією до залізничних кас і довідкових служб вокзалів, а також стежити за оголошеннями на вокзалах і станціях.

«Після корегування розкладу попередній продаж на пасажирські поїзди дальнього слідування буде відкрито", - зазначається в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з несанкціонованим перекриттям руху поїздів на двох ділянках Донецької залізниці, 17 пар пасажирських поїздів продовжують курсувати за зміненим маршрутом через ділянку Лозова - Павлоград - Красноармійськ.

Рух на ділянці Сватове - Лисичанськ (Луганська область) як і раніше залишається закритим із 22 травня у зв'язку з блокуванням залізничного моста бойовиками на перегоні Насветевич - Рубіжне.

Зараз на території Донецької області проходить активна фаза антитерористичної операції.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту України. Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км - близько 13% загальної довжини залізниць України.



