«Укрзалізниця» уточнила інформацію про продаж квитків на потяги в Донецьку і Луганську області

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») уточнила інформацію про попередній продаж квитків на потяги у Донецьку і Луганську області й наголосила, що на даний час потяги в цих напрямках курсують згідно з графіком.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

«Інформація про припинення руху потягів у сполученнях з Донецьком і Луганськом не відповідає дійсності. Потяги в цих напрямах курсуватимуть й надалі. До 15 червня включно відкрито попередній продаж квитків, а на наступні дати «Укрзалізниця» почне відкривати попередній продаж квитків з кінця наступного тижня», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, це пов'язано з необхідністю коригування графіка руху потягів, зокрема, всі потяги в цих напрямках курсуватимуть через ділянку Красноармійськ - Чаплине - Синельникове - Павлоград – Лозова.

«Для деяких з них змінено час прибуття і відправлення, що буде відображено в їх графіку руху і вказано на квитках. Про відкриття попереднього продажу квитків на дати після 15 червня буде повідомлено додатково», - наголошують у прес-службі.

На даний час «Укрзалізниця» розробляє новий графік руху для всіх потягів, що курсують на сході країни, а також вносить зміни до автоматизованої системи продажу квитків.

Крім того, деякі потяги здійснюватимуть зупинки на станціях Павлоград -1, Синельникове- 1, Красноармійськ, Ясинувата, Дніпропетровськ, Ім. Т. Шевченка, Макіївка і Горлівка.

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«Пасажири, які хочуть відмовитися від поїздки, можуть повернути квитки на загальних умовах, згідно з чинними правилам», - резюмували в прес-службі.

У прес-службі також нагадали, що у зв'язку з несанкціонованим перекриттям руху потягів на двох ділянках Донецької залізниці, 17 пар пасажирських потягів продовжують курсувати за зміненим маршрутом через ділянку Лозова - Павлоград - Красноармійськ.

«Проте ці зміни не були відображені в графіку руху, і пасажирам було складно зорієнтуватися в часі їх відправлення і прибуття. Як тільки стабілізується ситуація на сході, потяги курсуватимуть за колишніми маршрутами. Приносимо вибачення за тимчасові незручності», - наголосили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Донецька залізниця у зв'язку з коригуванням графіка руху на ділянці шляху Красноармійськ - Чаплине - Синельникове - Павлоград - Лозова з 16 червня 2014 року повідомила про тимчасове закриття попереднього продажу квитків в обох напрямках (з урахуванням причіпних і безпересадочних вагонів) на 22 пасажирських потяги в дальньому сполученні.

Рух на ділянці шляху Сватове - Лисичанськ (Луганська область), як і раніше, залишається закритим з 22 травня у зв'язку з блокуванням залізничного моста бойовиками на перегоні Насветевич - Рубіжне.

На даний час на території Донецької області проходить активна фаза антитерористичної операції.