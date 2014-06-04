Аеропорт Донецька закрили до кінця червня
За рішенням Державної авіаційної служби України аеропорт Донецьк не зможе обслуговувати рейси до 30 червня.
Міжнародний аеропорт Донецьк імені Сергія Прокоф’єва не зможе обслуговувати рейси до 30 червня.
Про це говориться на офіційному сайті авіапідприємства.
"Ця директива пов'язана з неможливістю забезпечення безпеки польотів через збройний конфлікт в регіоні , в разі необхідності строк її дії може бути продовжений. Відновлення авіасполучення можливо лише після стабілізації ситуації та проведення співробітниками авіаційної влади України контролю дотримання всіх міжнародних норм і вимог у сфері безпеки польотів", - зазначається у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 26 травня Аеропорт Донецька призупинив роботу через терористів ДНР.
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«В районі 3 години ночі на територію аеропорту Донецьк приїхали кілька десятків озброєних представників "Донецької народної республіки" з вимогами про виведення українських військових, що охороняли внутрішній периметр аеропорту. Пострілів і силового протистояння не було», - повідомив керівник прес-служби донецького аеропорту Дмитро Косінов.
Раніше низка ЗМІ повідомили, що в районі 3 години ночі на територію аеропорту Донецьк приїхали декілька десятків озброєних представників Донецької народної республіки з вимогами про виведення українських військових, тих, що охороняють внутрішній периметр аеропорту.