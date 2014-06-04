Аеропорт Донецька закрили до кінця червня

Міжнародний аеропорт Донецьк імені Сергія Прокоф’єва не зможе обслуговувати рейси до 30 червня.

Про це говориться на офіційному сайті авіапідприємства.

"Ця директива пов'язана з неможливістю забезпечення безпеки польотів через збройний конфлікт в регіоні , в разі необхідності строк її дії може бути продовжений. Відновлення авіасполучення можливо лише після стабілізації ситуації та проведення співробітниками авіаційної влади України контролю дотримання всіх міжнародних норм і вимог у сфері безпеки польотів", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня Аеропорт Донецька призупинив роботу через терористів ДНР.

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«В районі 3 години ночі на територію аеропорту Донецьк приїхали кілька десятків озброєних представників "Донецької народної республіки" з вимогами про виведення українських військових, що охороняли внутрішній периметр аеропорту. Пострілів і силового протистояння не було», - повідомив керівник прес-служби донецького аеропорту Дмитро Косінов.

Раніше низка ЗМІ повідомили, що в районі 3 години ночі на територію аеропорту Донецьк приїхали декілька десятків озброєних представників Донецької народної республіки з вимогами про виведення українських військових, тих, що охороняють внутрішній периметр аеропорту.