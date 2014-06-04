На ПЗЗ сталося 73 випадки вандалізму в приміських поїздах на 1,4 млн гривень

«У січні-травні поточного року Південно-Західна залізниця зазнала збитків на суму 1 млн 405 577 тис. грн через вандалізм у приміських електропоїздах. Згідно зі статистичними даними, найпоширенішими правопорушеннями є: крадіжка сидінь і дверей туалетів, биття скла», - сказано в повідомленні.

Крім того, за вказаний період сторонні особи розмалювали 62 вагони, а фарбування одного вагона на сьогоднішній день обходиться ПЗЗ у середньому в 23 тис. грн.

У прес-службі нагадали, що за вчинення актів вандалізму громадяни можуть бути притягнуті до адміністративної або кримінальної відповідальності згідно зі статтею 110 (порушення правил користування засобами залізничного транспорту) та статтею 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також за статтею 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах) та статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. У віданні ПЗЗ знаходиться близько 20% основних виробничих фондів «Укрзалізниці».

ПЗЗ займає друге місце по обсягу перевезень серед шести залізниць України. У загальному обсязі вантажних перевезень України кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.