У Красному Лимані через пошкодження залізниці скасували низку поїздів

Донецька залізниця (ДЗ ) у зв'язку зі значними пошкодженнями залізничних об'єктів на станції Красний Лиман (Донецька область) 3 червня в результаті зіткнень бойовиків і українських силовиків скасувала 7 приміських поїздів, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

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Згідно з повідомленням, ДЗ скасувала поїзди, що з'єднують Горлівку з Красним Лиманом, а також Красний Лиман з Дебальцевим і Донецьком.

Крім того, Донецька магістраль нині встановлює низці приміських поїздів змінений маршрут курсування.

За оперативними даними, найбільше у результаті зіткнень була пошкоджена залізнична лікарня станції Красний Лиман, зокрема, зруйновано покрівлю, стіни, вибито шибки та двері, а також пошкоджено медичне обладнання.

У прес-службі зазначили, що збитки від пошкоджень залізничних об'єктів, а також кількість жертв на даний момент невідомі.

Прес-служба просить пасажирів у разі планування поїздки залізничним транспортом звертатися за уточнюючої інформацією до залізничних кас та довідкових служб вокзалів, а також стежити за оголошеннями на вокзалах та станціях, де по гучномовному зв'язку проводиться регулярне інформування про всі зміни у графіку руху поїздів.

Як повідомляв УНІАН, у даний час на території Донецької області проходить активна фаза антитерористичної операції.

У зв'язку з несанкціонованим перекриттям руху поїздів на двох ділянках Донецької залізниці 17 пар пасажирських поїздів курсують за зміненим маршрутом через ділянку Лозова - Павлоград - Красноармійськ.

Рух на ділянці шляху Сватове - Лисичанськ (Луганська область) залишається закритим з 22 травня у зв'язку з блокуванням залізничного мосту бойовиками на перегоні Насвітевич - Рубіжне.

Довідка УНІАН. Донецька магістраль є складовою частиною "Укрзалізниці". ДЗ обслуговує території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).