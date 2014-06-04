"Укрзалізниця" призначила до Трійці додаткові поїзди

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом до свята Трійці призначила додаткові поїзди, які з'єднують столицю з Ужгородом та Івано-Франківськом, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, поїзд № 207К/207Л сполученням Київ-Ужгород відправлятиметься зі столиці 6 і 8 червня о 17:30 та прибуватиме в Ужгород на наступний день о 9:31. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме 7 і 9 червня в 13:21 і прибуватиме до столиці о 6:17.

Поїзд № 269К/219Л за маршрутом Київ - Івано-Франківськ відправлятиметься зі столиці також 6 і 8 червня о 22:23 та прибуватиме до Івано-Франківська о 11:37. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме 7 і 9 червня о 20:00 і прибуватиме на станцію призначення о 9:01.

«Укрзалізниця постійно аналізує попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом та з урахуванням власних можливостей (наявності вільного рухомого складу, пропускної здатності вокзалів та ін.) призначає додаткові поїзди і збільшує кількість вагонів у цілорічних поїздах», - підкреслили в прес-службі.

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