Залізниці України незначно скоротили середньодобове навантаження

Залізниці України в січні-травні 2014 року незначно скоротили середньодобове навантаження у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - на 0,3%, до 961,6 тис. тонн, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

«Основною причиною зниження цього показника, особливо у травні, є не пред'явлення вантажів вантажовідправниками до перевезень у зв'язку зі значною кількістю святкових та вихідних днів до початку місяця, що і вплинуло на звітний період», - підкреслюється в повідомленні.

Згідно з повідомленням, середньодобове кількість навантажених вагонів за звітний період склало 145,7 тис., що на 0,2% менше показника за аналогічний період 2013 року.

Показник середньодобової вивантаження вагонів за 5 місяців п.р. скоротився на 1% - до 14 402 одиниць. Оборот вагонів за вказаний період склав 8,2 доби, що менше планового показника та показника за аналогічний період минулого року на 3,5% і на 1,8% відповідно.

За даними прес-служби, в січні-травні поточного року технічна швидкість склала 45,8 км/год, що більше планового показника та показника за аналогічний період минулого року на 0,9% і на 0,4%, відповідно.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України в січні-березні 2014 року незначно збільшили середньодобове навантаження вантажів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - на 0,3%, до понад 940 тис. тонн.

Залізниці України в 2013 році скоротили перевезення вантажів у порівнянні з 2012 роком на 3% - до 443,6 млн тонн, а перевезення пасажирів - на 0,4%, до 483,3 млн осіб.

Відомство у 2014 році планує збільшити пасажироперевезення у всіх видах сполучень на 0,5% - до 485,269 млн осіб, а вантажоперевезення - на 1,2%, до 447,006 млн тонн.