Фонд держмайна продасть пакет акцій «Укртранслізингу»

Номінальна вартість 47,67% акцій компанії становить 629 млн 995 тис. грн.

Фонд державного майна України ухвалив рішення виставити на продаж 47,67% акцій найбільшої української лізингової компанії «Укртранслізинг», що перебувають у держвласності, повідомляє офіційне видання ФДМУ «Відомості приватизації» від 4 червня ц.р. Номінальна вартість запланованого до продажу 47,67-процентного держпакета акцій компанії становить 629 млн. 995 тис. грн. Читайте такожКабмін продасть по 25% акцій кількох енергокомпаній Довідка УНІАН. ПАТ «Лізингова компанія «Укртранслізинг» - найбільший оператор українського ринку лізингових послуг. Спеціалізацією компанії є лізинг залізничної, авіаційної та сільськогосподарської техніки. Основними акціонерами компанії є: ТОВ «Лемтранс» - 49,9584% акцій, Фонд державного майна України - 47,669% акцій, корпорація «Міжрегіональний промисловий союз» - 2,3267% акцій, а також фізичні особи.

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