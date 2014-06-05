Підписання Договору "про відкрите небо" з Україною, який готували 7 років, знову відклали

Дату підписання договору про спільний авіаційний простір між Україною і країнами Європейського Союзу перенесено з ініціативи європейської сторони у зв'язку з неузгодженістю деяких позицій документа, повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

Договір про відкрите небо планувалося підписати сьогодні, 5 червня.

«Причиною є й досі не узгоджені позиції Іспанії та Великої Британії щодо формулювання в угоді статті про територіальне застосування в частині Гібралтару», - йдеться в повідомленні.

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У свою чергу, українська сторона повідомила про повну готовність підписати договір і чекає рішення ЄС в територіальному спорі щодо Гібралтару.

«Зараз ведуться консультації щодо іншої можливої дати підписання», - сказали в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, активна підготовка до підписання документа ведеться з листопада 2013 року. Мета угоди – поступова лібералізація ринків, використання загальних правил на основі правил ЄС у галузі цивільної авіації, сприяння промисловій і операційній співпраці. На думку експертів, повномасштабна реалізація договору про відкрите небо між Україною і Європейським Союзом можлива і доцільна за умови одночасного скасування візового режиму, що знімає бар'єри для переміщення громадян між країнами.

ЄС і Україна узгоджували текст договору 21-22 жовтня 2013 року, а парафували його 29 листопада на саміті у Вільнюсі. Договір планувалося підписати ще в березні цього року, проте дата підписання не раз переносилася.