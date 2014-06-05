"Укрзалізниця" додала потяги на Трійцю

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом до свята Трійці призначила додаткові поїзди, які з'єднують столицю з Харковом і Кам'янець-Подільським, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, додатковий поїзд №724/723 сполученням Київ - Харків відправлятиметься зі столиці 6 і 9 червня складом швидкісного електропоїзда категорії «Інтерсіті+» о 13:36 і прибуватиме до Харкова о 18:11. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме в ці ж дні о 13:16 і прибуде у столицю України о 17:53.

«Для зручності жителів лівого берега Києва поїзд на шляху прямування буде робити зупинки на станції Дарниця. Крім того, він буде зупинятися на станціях Миргород і Полтава-Київська», - відзначають в прес-службі.

Додатковий поїзд №139/140 сполученням Київ - Кам'янець-Подільський відправлятиметься зі столиці 6 і 8 червня о 21:11 і прибувати в Кам'янець-Подільський о 05:34. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме 7 і 9 червня о 19:58 і прибувати на станцію призначення о 05:08.

«Укрзалізниця» постійно аналізує попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом та з урахуванням власних можливостей (наявності вільного рухомого складу, пропускної здатності вокзалів та ін.) призначає додаткові поїзди і збільшує кількість вагонів у цілорічних поїздах», - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Укрзалізниця" до свята Трійці призначила додаткові поїзди № 207К/207Л сполученням Київ - Ужгород та № 269К/219Л за маршрутом Київ - Івано-Франківськ.

