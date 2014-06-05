У Путіна запевняють, що готові будувати Керченський міст і за $10 млрд

Загальна вартість будівництва транспортного переходу через Керченську протоку може скласти від 283,19 млрд руб. до 376,48 млрд руб. в залежності від варіанту проекту, повідомляють Вести.Экономика з посиланням на російську держкомпанію "Автодор".

Глава "Автодору" Сергій Кельбах заявив, що обраний Тузлинський варіант з використанням Тузлинской коси і насипної греблі. Влада РФ розглядала 74 варіанти проекту.

При цьому найдешевшим варіантом є суміщений в двох рівнях міст (чотири смуги автомобільної дороги та дві колії залізниці), найдорожчим - будівництво вантового автодорожнього мосту та прокладання залізничного тунелю (чотири смуги автодороги і дві колії залізниці).

Також розглядають різні способи фінансування будівництва, в тому числі залучення приватного фінансування, а також коштів Фонду національного добробуту (ФНБ).

Проект будівництва моста можуть прийняти у вигляді "контракту життєвого циклу у формі концесії або довгострокової інвестиційної угоди", зазначив Кельбах. За його словами, розглядають варіант введення платного проїзду по мосту. Витрати на створення транспортного переходу увійдуть у проект бюджету на 2015-2018 рр.

Остаточні роботи з інженерних вишукувань і розробки техніко-економічного і фінансового обґрунтувань завершать до 1 жовтня. Введення моста в експлуатацію заплановано на 2018 рік.

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Як повідомляв УНІАН, Росія планувала залучити до будівництва транспортного коридору в анексований Крим через Керченську протоку китайську будівельну держкомпанію і приватний інвестиційний фонд. Вартість проекту оцінювалася в $1,2-3 млрд. Однак домовитися з Китаєм не вдалося.